Disney svarer Johansson: – Uhøflig

Torsdag kom nyheten om at skuespilleren Scarlett Johansson saksøker Disney.

Bakgrunnen skal være at hun er misfornøyd med at Disney slapp Marvel-filmen «Black Widow» på kino og Disney+ samtidig.

Stjernen hevder ifølge flere amerikanske medier at selskapet hadde garantert henne at filmen først skulle slippes eksklusivt for kinoene, og at deler av lønnen hennes skulle komme fra billettsalg.

Skyller på pandemien

Nå svarer Disney ifølge Variety.

– Dette er en uhøflig tilsidesettelse av de forferdelige og langvarige globale effektene av COVID-19-pandemien.

Det sier Disney i en meget direkte uttalelse.

– Det er ingen fordel med denne lanseringen. Søksmålet er spesielt trist og plagsomt i lys av pandemien.

Selskapet fortsatte å argumentere med at superstjernen allerede har tjent 20 millioner dollar i forbindelse med filmen.

– Disney har fulgt Johanssons kontrakt fullt ut. I tillegg har utgivelsen av Black Widow på Disney+ styrket mulighetene hennes til å tjene ytterligere kompensasjon, står det i uttalelsen.

– Ignorerer kontrakter

Advokat John Berlinski, som representerer Johansson, sier til CNBC at de mener Disney slapp filmen på kino og Disney+ samtidig for å få flere betalende brukere, og dermed øke selskapets aksjeverdi.

– Men å ignorere kontrakter med artistene som er grunnen til filmens suksess, er en kortsiktig strategi som bryter med deres rettigheter. Vi ser frem til å bevise dette i retten.

I søksmålet hever de at Disney bevisst forsøkte å styre publikum mot Disney+.

Også i Norge har «Black Widow» skapt debatt i lys av Disneys beslutning om å slippe filmen samtidig på kino og Disney+.

Blant annet boikottet den lokale kinoen i Ørsta filmen, til tross for at deler av filmen er spilt inn i kommunen på Sunnmøre.

Startet bra

Disney har tidligere uttalt at filmen foreløpig har spilt inn 523 millioner dollar i streaminginntekter.

Her i Norge startet kinobesøket bra. 13.647 personer så filmen på kino i åpningshelgen.

Men besøket har dalt de siste ukene. Til sammen har nå 56.065 nordmenn sett «Black Widow» på kino, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Film og Kino.

Til sammenligning har 175.582 nordmenn sett Fast & Furious 9, som hadde premiere to uker tidligere.