Covid-19 pandemien har satt en effektiv stopper for alt som har med bilutstillinger å gjøre det siste halvannet året. Nå som smittetrykket minsker, og flere og flere blir vaksinerte, begynner det imidlertid å røre seg litt igjen.

Først ut er IAA MOBILITY 2021 i München – altså ikke i Frankfurt, slik vi er vant til.

En av dem som virkelig har tenkt å være godt synlige der er Mercedes. De har travle dager for tiden, for her er det mye nytt på gang.

Nylig kunngjorde de at de akter å bli et rent elbilmerke. De har også nettopp lansert sitt nye flaggskip EQS. En bil som skal sette ny standard både når det gjelder luksus og elbiler generelt.

Slik blir den nye, elektriske E-Klasse, EQE, innvendig.

Elektrisk E-Klasse

Men det stopper altså ikke der. På bilutstillingen i München vil de vise fram bredden for både nåværende og kommende elektriske modeller. Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach og Smart blir representert med totalt åtte premierer. Fem av disse er helt elektriske modeller – og i tillegg skal de vise fram en hybrid med høye ytelser.

Den mest interessante av nykommerne, sett med norske øyne, er kanskje el-utgaven av en store og populære familiebilen E-Klasse. En bil vi ofte ser som taxi, også.

Med EQE vil Mercedes-EQ vise hvor sportslig og komfortabel en elektrisk sedan kan være. Bilen skal kombinerer ytelse og kjøreegenskaper, og sette dermed en ny standard i sin klasse, heter det i en pressemelding.

Innvendig er det romslig, mens «en-bue»-designet fra EQS skal sikre lav luftmotstand.

Både AMG, EQB og Maybach

Også den første elektriske AMG-en, som betegnelsen de aller sprekeste bilene fra Mercedes får, vil være på plass, sammen med en heftig hybrid.

Luksusmerket Mercedes-Maybach er representert med en konseptbil, som i følge merket selv skal være den ultimate luksusbilen.

En annen og kanskje viktigere nyhet, tross alt, er den nye EQB. En bil som på sett og vis er arvtageren etter den elektriske B-Klassen som Mercedes hadde suksess med for noe år siden, vises også for første gang i Europa. Nå kommer denne som syv-seter.

Dessuten får en litt høyere C-Klasse stasjonsvogn litt offroad-stasj og dermed med All-Terrain-betegnelse.



Mercedes-Benz S-klasse Guard, som vi allerede har sett på, og som du kan lese mer om her, vises også.

– Med premiere på hele fem helelektriske modeller viser Mercedes-Benz at de er godt i gang med å bevege seg fra «elektrisk først» til «kun elektrisk». Blant premierene vil luksus-sedanen EQE være et av høydepunktene – en modell som vil få flere elementer fra vårt elektriske flaggskip EQS, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos Bertel O. Steen.

Video: Se vår test av luksus-elbilen EQS her:

