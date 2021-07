Fotballryktene: – Wenger aktuell for comeback

Arsène Wenger har ikke hatt en trenerjobb etter at han forlot Arsenal i 2018. Da hadde han vært i Nord-London-klubben i 22 år. Nå hevder Mirror at trenerlegenden er aktuell for et svært overraskende comeback i fotballen. 71-åringen, som har jobbet i FIFA de siste årene, skal være aktuell for den ledige jobben som sveitsisk landslagssjef.

Vladimir Petkovic, som har ledet Sveits de siste syv årene, er nå blitt ansatt som manager i Bordeaux. Dermed er alpenasjonen på jakt etter en trener som kan lede laget i den pågående VM-kvaliken.

Jack Grealish kan bli Manchester City-spiller i løpet av kort tid. Ifølge Guardian er forhandlingene mellom klubbene i gang, og en avtale kan bli klar i løpet av få dager. Mirror skriver at Pep håper på en avklaring innen Community Shield-kampen som skal spilles 7. august,

Ryktetoget rundt Paul Pogba ruller videre, og dagens rykte er av den spenstige sorten. Ifølge franske Le 10 Sport har agent Mino Raiola tilbudt Pogba til Liverpool.

Mye tyder på at Kurt Zouma er på vei bort fra Chelsea. Det er blitt spekulert i at den målfarlige stopperen kan bli inkludert i en byttehandel mot Jules Kounde. Nå skriver Daily Mail at West Ham også er interesserte i 26-åringen.

Martin Ødegaard er også en mann som blir hyppig nevnt i ryktespaltene i sommer. Det er ennå usikkert om nordmannen forlater Real Madrid. Hvis spanjolene bestemmer seg for å selge, virker Arsenal som den mest sannsynlige destinasjonen. ESPN skriver at prislappen vil ligge på omtrent 550 millioner kroner.

En annen som er koblet til Arsenal er EM-helten Manuel Locatelli. Men også Juventus er veldig interesserte i Sassoulo-spilleren. Det skriver Gazzetta dello Sport.

Hakim Ziyech hadde ingen stor debutsesong i Premier League. Nå melder Calciomercato at AC Milan ønsker å hente Chelsea-spilleren.