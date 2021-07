Dette har Warholm-rivalen prøvd å unngå: – Jeg blir slaktet for det

Duellen mellom Karsten Warholm og Rai Benjamin på 400 meter hekk er kanskje den øvelsen det knytter seg mest spenning til på Tokyos mektige Olympic Stadium.

68.000 seter i burgunder, hvite og grønne farger vil for det meste stå tomme, med unntak av noen hundre medie-folk og journalister, trenere, støtteapparat og lagkamerater samt frivillige.

Likevel var det en aura rundt de innledende heatene på friidrettens første dag i lekene.

FØR LØP: Karsten Warholm i Tokyo. Foto: Lise Åserud

Karsten Warholms sedvanlige rutine med et rop før start hørtes ekstra godt og slagene mot bryst og lår likeså. Så løp han kontrollert og rolig inn til førsteplass i heatet.

Kroppsspråk-krigen

Tiden 48,65 er bare tre tideler over det han løp på da han ble verdensmester for første gang i 2017, men innsatsen og følelsen var noe helt annet. Dette så ut som, og var, langt innenfor kapasiteten til verdensrekordholderen.

To heat senere var det Rai Benjamins tur. 48,60, fem hundredeler raskere enn Warholm, men tilsynelatende like kontrollert og like majestetisk. De to var ikke en gang raskest: Abderrahman Samba var best med 48,38.

Det var ikke en kamp på liv og død eller en ordkrig, men mer et krig i kroppsspråk. Det var om å gjøre å vise at formen er god og at de langt fra har vist alle kortene, men samtidig aldri være truet i kampen om avansement.

– For meg er det fint å kunne løpe fort fra start i et sånt løp, og jeg tror det gikk ganske fort. Så var målet å ta det rolig og slakke av i den perioden man får syre, forklarer Warholm.

JOGGING: Karsten Warholm på oppløpssiden i det innledende heatet. Foto: Lise Åserud

– Det føles fantastisk. Jeg var litt for giret, men fikk roet meg ned. Det var et kontrollert løp, og jeg føler meg mye bedre enn i uttakkstevnet, er Benjamins dom til de ventende journalistene på Olympic Stadium.

Vil ikke spekulere

Ingen av de to leser for mye ut av tidene nå, men med fjerde og sjette beste tid i det innledende heatet møtes de to nå i semifinalen. Begge vil etter alle solemerker klare å gå videre, men at de er opp mot hverandre vil føre til ekstra oppmerksomhet.

Mange tror det vil kreve verdensrekord for å vinne. Karsten Warholm har den med 46,70. Benjamin løp på 46,83 tidligere i år. Amerikaneren fikk spørsmål om nettopp dette.

– Jeg er ikke sikker. For å være ærlig jeg har prøvd å unngå det spørsmålet, siden norsk media har slaktet meg for det og sier at jeg snakker for mye om det, sier Benjamin.

– Om det er de som kreves, så er det det som kreves, men jeg er her for å vinne OL-gull. For meg selv og USA. Det er kun gullet som gjelder. Jeg bryr meg ikke om verdensrekorden.

FOKUS: Rai Benjamin før 400 meter hekk. Foto: Aleksandra Szmigiel

Derfor uteble han

Mange følte seg snytt for superduellen da den 24 år gamle amerikaneren uteble fra Diamond League-stevnet i Monaco like etter Warholms verdensrekord.

Det ble spekulert i om han hadde feiget ut, men nå forklarer han.

– Det var ikke fornuftig logistisk.

– Jeg måtte ha tatt en tolv timer lang flytur til Monaco for et løp som i det store bildet ikke betyr noenting, for så å reise tilbake, reaklimatisere meg for å trene igjen før en ny lang flytur hit. Istedet fikk jeg trene godt. Jeg føler meg klar og sterk.

Om det som venter videre, altså en semifinale mot Karsten Warholm, sier han:

– Jeg er ikke bekymret. Jeg kan gjøre alt mellom en tid på 46 sekunder og det jeg trenger for å avansere, slår han fast.