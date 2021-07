Warholm med få problemer i forsøket – møter Benjamin i semifinalen

Warholm hadde som forventet få problemer med å ta seg til semifinalen på 400 meter hekk. Han startet kontrollert, men hadde ingen problemer med å ta seieren. Nordmannen holdt ledelsen i den siste svingen, og tok en enkel seier i forsøksheatet. Warholm løp inn til tiden 48,65.

– For meg er det fint å kunne løpe fort fra start i et sånt løp. Og jeg tror det gikk ganske fort. Så var målet å ta det rolig og slakke av i den perioden man får syre, forteller Warholm til pressen etter et kontrollert forsøksheat.

Han brukte ikke mye energi på tidene til konkurrentene.

– Hadde en liten tanke om at jeg skulle se på tidene, men det er lettest når man er i siste heat. Når man kommer midt i er det bare bingo. Jeg ble enig med meg selv om å gjøre det i semifinalen. Vi kan ikke gamble på tidene når det kommer i heatet etter oss, sa Warholm etter sitt forsøksheat.

Nå skal han møte gullutfordrer Rai Benjamin i semifinalen.

Får London-vibber

Han synes det var fint å komme i gang.

– Jeg får litt London-vibber av den. Den lukter litt samme, og ganske lik størrelse. Men litt mer tom, sier han muntert.

– Jobben er gjort

– Han viser ikke frem alt han har. Det er lekende lett. Jobben er gjort, sa Eurosport-kommentator Jørn Sundby når Warholm gikk i mål.

Eurosport-ekspert Ingvild Måkestad Bovim mener Warholm hadde få problemer.

– Han gjør det veldig lett. Han jogger gjennom på slutten. Heldigvis er han andpusten, men han har ikke brukt mye krefter, sa hun på TV-sendingen.

– Det handler om å løpe så fort som mulig uten å bruke så mye krefter. Det gjorde han i dag også, fortsatte hun.

Finalen på 400 meter hekk går tirsdag morgen, norsk tid.