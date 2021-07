Hynne hjalp skadet konkurrent: – Man må ta vare på hverandre

Hedda Hynne var storfornøyd etter å ha tatt seg til semifinalen på 800 meter i Tokyo.

Med tredjeplass i sitt heat var hun direkte kvalifisert. Tiden 2.00,76 er to 1,9 sekunder bak hennes personlige bestenotering fra superåret 2020, men det viktigste var uansett å ta seg videre.

Tiden var den åttende best av samtlige, uten at man kan tolke for mye ut av det før lørdagens semifinale.

– Nei, 800 er en taktisk øvelse, og alt kommer an på hvordan heatene blir løpt, forteller hun norsk presse i friidrettsarenaens mixed zone.

LØFTER ARMEN: Hedda Hynne klar for semifinale. Foto: Lise Åserud

Selv om løpet gikk etter planen, var det øyeblikk da det var smådramatisk. På typisk 800-manér ble det en kamp om plassene. Det var hun ikke overrasket over, men:

– Det var et par ganger jeg tenkte: «Søren heller, jeg må passe på ikke å tryne, da er det game over.», sier hun.

Selv lå hun andreposisjon i ryggen på heatvinner Natoya Goule fra Jamaica nesten hele den andre runden, mens konkurrentene jaget bakfra. At hun ble passert av Noelie Yarigo tok hun ikke så tungt.

For alle unngikk ikke uhell.

Tvert i mot. Da Yarigo fikk problemer etter målgang var 31-åringen raskt på pletten for å hjelpe. Hun bistod med å ta av konkurrentens sko og hjelpe henne opp i en rullestol.

– Jeg tror hun vrikket foten i det hun kom i mål, forklarer Hynne.

– Man må prøve å hjelpe og ta vare på hverandre, og så sprite henda veldig godt etterpå, smiler hun.

SKADET: Noelie Yarigo tok seg til semifinalen foran Hedda Hynne, men måtte fraktes bort i rullestol. Foto: Lise Åserud

Hynne åpnet friidretten i OL for norsk del, og hun vedgikk at det hadde vært en prøvelse og litt mentalt tøft.

– Vi starter showet og jeg har lyst å gjøre det best mulig. Det er mange som har lyst at vi skal gjøre det best mulig, sier hun.

– Jeg har vært veldig spent, men det tror jeg er en fordel. Hvis jeg får valget mellom ikke være spent og å være det, så vil jeg være det.