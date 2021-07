Sterkt OL-sølv til Kjetil Borch: – En ære å avslutte med en medalje for laget

Det har vært noen tunge dager for de norske roerne, men natt til fredag ble det endelig jubel. Kjetil Borch fra Horten tok OL-sølv i lettvekt singelsculler.

Borch var ikke veldig skuffet etter OL-sølvet.

– Det har vært en blytung vei hit vi er i dag. Alle er med meg i båten, hele støtteapparatet og alle på laget. Jeg skal bære presset, og det er helt greit for meg. Det har vært en ære å avslutte med en medalje for laget, sier han stolt etter sølv-løpet i singelsculler.

Borch fikk en sterk start, og lå helt i tet de første hundre meterne. Til 500 meter lå Borch og Sverri Nielsen helt likt, med dansken noen hundredeler foran. Etter 700 meter økte Kjetil Borch farten noe, men ble presset av overraskelsen Stefanos Ntouskos fra Hellas.

Gresk gull

Etter 1000 meter hadde grekeren gått forbi, og ledet løpet på det tidspunktet. De tre i front presset hverandre etter dette, og lå relativt likt. Etter 1000 meter Ntouskos foran Nielsen og Borch.

Borch kjempet hardt mot slutten, og tok seg forbi danske Nielsen. Nordmannen klarte ikke ta inn grekeren de siste hundre meterne. Dermed ble det OL-gull til Ntouskos, og sølv til Borch. Nielsen fikk det tyngre mot slutten, og ble passert av kroatiske Damir Martin, som tok bronsen.

VISTE MUSKLER: Kjetil Borch var stolt over sølv-medaljen. Foto: Charly Triballeau

Stefanos Ntouskos rodde inn til ny olympisk rekord. Hans beste resultat fra internasjonale konkurranser før OL var en 11. plass i fjorårets VM.

Eurosports kommentatorer var overrasket over at Ntouskos tok gullet.

– Ingen hadde sett for seg dette før OL. Det er en skikkelig skrell, sa ekspert Stian Kjennvold etter løpet.

Gullvinneren var i ekstase etter at han hadde fått gullet rundt halsen.

– Jeg kan ikke tro at jeg har tatt gull. Det er en av de beste dagene i mitt liv. Jeg har ikke ord og jeg er veldig glad, fortalte Ntouskos til pressen.

– Ikke skuffet

Borch sier han hadde en plan før starten gikk i finalen.

– Jeg gikk offensivt ut. Det var planen, stresse de andre. Planen er å kjøre det løpet som var best for meg. Jeg prøver å være rask ute etter 500 meter. Så prøver jeg bruke så lite krefter som mulig. Hvis jeg ikke rodde smart, hadde jeg ikke vært på pallen.

Han sier at han ikke kan være skuffet over sølvmedalje.

GRATULERTE: Gull-vinner Ntouskos og sølv-vinner Kjetil Borch. Foto: Heiko Junge

– Jeg aner ikke hva jeg skulle dratt opp av hatten. Jeg så nedi og der var det ikke noe. Kan ikke si jeg er skuffet. Gullet var jeg enormt sulten på, og visste at det kom til å blytungt. Jeg kan ikke gjøre noe med de andre, og jeg hadde ikke noe å komme med, sier han muntert i pressesonen.

Han er imponert og litt overrasket over hvor sterk gullvinneren var.

– Grekeren visste gode takter før i år, og har vært ganske raskt. Det har jeg vært bevist på. Jeg hadde ikke tatt så høyde på at han kunne svare meg de siste meterne. Der håpte jeg å ta han.

– Det er et et veldig raskt løp. At han går så fort vitner om miljøet vi er på.

– Perfekt utført

Landslagssjef Johan Flodin var overrasket over utviklingen i løpet.

– Jeg synes det er perfekt utført av Kjetil. Vi satset på gull, men jeg tror med alle overraskelsene skal man være fornøyd med sølv. Han kommer til å håndtere det, sa trener Flodin etter løpet.

– Jeg synes han overrasker. Han må ha fått litt Tokyo-energi, men han var sterk i EM i vår, så han har sett sterk ut. Det gjorde han i går også. Det er ikke en overraskelse at han kom forbi Kjetil, men mer at han holdt hele veien, sier Flodin.

– Vi har vunnet en medalje, men tapt en medalje også, avslutter Flodin.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø var imponert over Borch.

– Det var et veldig sterkt løp. Han har stått OL på en veldig fin måte. Det blir tett. Men han løste det på en veldig fin måte. OL-sølv er en flott prestasjon, sier Øvrebø til TV 2.