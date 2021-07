Van Dijk ble ydmyket da han returnerte 285 dager etter skrekktaklingen

Se ydmykelsen og alle målene fra kampen i nyhetssendingen i videovinduet over!

Det var et gledelig gjensyn da Liverpools stopperkjempe Virgil van Dijk torsdag var tilbake på banen i en Liverpool-kamp.

Nederlenderen har ikke spilt kamp på 285 dager. En stygg takling fra Jordan Pickford i byderbyet mot Everton 17. oktober sørget for korsbåndsskade.

Mot Hertha Berlin kom han inn 20 minutter før slutt, og det var en noe rusten midtstopper som returnerte.

Ti minutter etter innhoppet fikk Stevan Jovetic ballen. Montenegrineren som signerte for Hertha på mandag satte fart mot Liverpool-målet. Van Dijk kom stormende, men Jovetic lurte ballen mellom beina til nederlenderen, som ble sendt med hodet først ned mot gresset.

Joe Gomez var også tilbake på banen for Liverpool etter et langt skademareritt.

Tyskerne vant kampen 4-3.

Etter kampen tok stjernestopperen til Twitter for å sette ord på følelsene etter å ha vært 285 dager på sidelinjen.

– For 285 dager siden startet jeg reisen som skulle ta meg tilbake til banen. Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler nå, men det er viktig for meg å si at jeg føler meg beæret over å ha støtten til så mange utrolige folk. Legene, de fysiske trenerne, trenerne og de andre ansatte i klubben, som har vært med meg siden dag én, skriver stopperen på Twitter etter kampen.

– Jeg vil også takke lagkameratene som har gitt meg energi og fått meg til å holde hodet oppe. Supporterne for dere støtte. Sist men ikke minst familien min. Uten dem hadde jeg ikke være noe som helst. Tusen takk.

– Jobben avsluttes ikke nå. Dette er bare starten. Vi fortsetter, skriver Virgil Van Dijk på Twitter.