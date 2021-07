Tidligere erkebiskop siktet for seksuelle overgrep mot tenåring

I et nytt søksmål har den tidligere erkebiskopen i Washington, Theodore McCarrick, blitt siktet for å beføle og forgripe seg på en tenåringsgutt. Dette skriver en rekke amerikanske medier.

Aldri før har en erkebiskop i det amerikanske katolske miljøet risikert straffeforfølgelse for en lignende type hendelse.

Gjentatte beskyldninger

Advokat Mitchell Garabedian fører den fornærmedes sak, og er kjent for å bistå ofre for seksuelle overgrep i kirken.

– Det krever en enorm mengde mot fra et offer for seksuelt overgrep for å rapportere det, for å anmelde det og følge prosessen videre, sier Mitchell til nyhetsbyrået AP.

Overgrepene skal ha foregått over flere år, skriver BBC.

Ifølge mannen som rapporterte hendelsen, skal McCarrick ha vært en nær venn av familien. En av episodene fant sted i broren til den anonymes bryllup i den amerikanske delstaten Massachusetts tilbake i 1974.

Den fornærmede har fortalt at McCarrick tok han med seg inn på et rom hvor han befølte ham, for så å si til gutten at han måtte be for sine synder.

I 2019 ble den tidligere erkebiskopen fratatt sin status fra Vatikanet etter flere anklager knyttet til seksuelle overgrep. Rapporten fra Vatikanet inneholdt 450 sider med avhør fra flere kilder, og brev fra arkivene til en rekke kirker.

Tidligere paver har avvist anklagene

Med dette blir han den eldste katolske skikkelsen som i moderne tid har blitt avskjediget fra presterollen. Han er imidlertid ikke den eneste – hundrevis av ledere i katolske kirker har blitt straffeforfulgt for seksuelle overgrep mot mindreårige, da spesielt yngre gutter.

Tidligere pave John Paul den andre fikk rede på anklagene mot McCarrick, men valgte å heller tro på amerikanske biskoper som avslo beskyldningene.

Pave Benedict XVY, som sa fra seg sine plikter i 2013, skal også skal ha avvist tanken om en mulig etterforskning av McCarrick, da han mente at det var mangel på den han skal ha kalt «troverdige anklager».

McCarrick skal møte i retten i Massachusetts neste måned.