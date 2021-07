Molde holdt på å kløne det til – slapp unna med skrekken

Servette - Molde 2-0 (2-3 sammenlagt)

Moldenserne holdt på å rote det skikkelig til da de så ut til å tape tremålsledelsen fra hjemmeoppgjøret. Vestlendingene fikk det nemlig svært tøft i returoppgjøret mot Servette i Geneve.

Den norske serielederen dro det likevel i land til slutt da de vant 3-2 sammenlagt etter å ha tapt 2-0 borte i kamp nummer to.

Dermed er Molde videre og skal møte tyrkiske Trabzonspor i kampen om Conference League-plass.

Grisetakling og rødt kort

UTVIST: Servettes Miroslav Stevanovic ble sendt tidlig i dusjen etter denne taklingen på Moldes Fredrik Aursnes. Foto: Martial Trezzini

Høyreback Moussa Diallo sørget for ny spenning i kampen om avansement da han satte inn en retur før det var spilt 20. minutter.

Sveitserne gjorde det derimot vanskelig for seg selv da Miroslav Stevanovic plantet knottene i leggen til Fredrik Aursnes, som av dommer ble belønnet med rødt kort for den stygge taklingen.

Etter de røde kortet var det antydninger til knuffing blant Molde- og Servette-spillerne, mens et tydelig irritert hjemmepublikum viste sin misnøye med buing.

Molde hang i tauene - videre med et nødskrik

Til tross for å ha én mann mer på banen, slet moldenserne mot påskrudde Servette-spillere som doblet ledelsen etter en times spill ved Grejohn Kyei.

Nordmennene kjempet seg inn i kampen igjen og kunne punktert kampen, men tverrliggeren stoppet Magnus Wolf Eikrems forsøk.

Slitne sveitsere jaget på for den tredje scoringen som ville gitt ekstraomganger og var nære på ved et par anledninger, men Molde-forsvaret holdt stand. Dermed er moldenserne videre til neste kvalifiseringsrunde med et nødskrik.

I neste kvalifiseringsrunde venter Trabzonspor, Alexander Sørloths tidligere klubb. Tyrkerne endte på fjerdeplass i den tyrkiske superligaen forrige sesong.