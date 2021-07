Scarlett Johansson saksøker Disney

Bakgrunnen for at Scarlett Johansson (36) nå går til søksmål skal ifølge Wall Street Journal være at hun er misfornøyd med at Disney slapp Marvel-filmen «Black Widow» på kino og Disney+ samtidig.

Stjernen hevder ifølge flere amerikanske medier at selskapet hadde garantert henne at filmen først skulle slippes eksklusivt for kinoene, og at deler av lønnen hennes skulle komme fra billettsalg.



Et visst antall solgte billetter skulle ifølge Variety ha utløst en bonus, og summen hun hevder å ha gått glipp av dreier seg om over 50 millioner dollar.

MISFORNØYD: Scarlett Johansson. Foto: Covacs

Johansson skal ha levert inn søksmålet torsdag.

– Kortsiktig strategi

Advokat John Berlinski, som representerer stjernen, sier til CNBC at de mener Disney slapp filmen på kino og Disney+ samtidig for å få flere betalende brukere, og dermed øke selskapets aksjeverdi.

– Men å ignorere kontrakter med artistene som er grunnen til filmens suksess, er en kortsiktig strategi som bryter med deres rettigheter. Vi ser frem til å bevise dette i retten.

I søksmålet hever de at Disney bevisst forsøkte å styre publikum mot Disney+.



Disney har foreløpig ikke kommentert søksmålet.

Nektet å vise filmen av samme grunn

Deler av «Black Widow» ble spilt inn i Norge i 2019, nærmere bestemt i sunnmørsbygda Sæbø. Da filmen hadde premiere på kino i tidligere i sommer, nektet likevel den lokale kinoen å vise filmen.

Bakgrunnen var nettopp det Johansson nå går til sak mot, nemlig at kinopremieren og premieren på Disney+ skjedde samtidig.

– Det er veldig synd at vi må gå til dette steget. Men vi kan ikke gå med på slike vilkår, sa kinosjef ved Ørsta kino, Janne Skarstein, til TV 2 tidligere i juli.

Ørsta kino var en av flere norske kinoer som tok det skrittet at de nektet å vise filmen.

