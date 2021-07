RBK-talent herjet i Europacup-avansement

Rosenborg er ett steg nærmere Conference League, mens Andreas Hanche-Olsens Gent kan juble for avansement etter sammenlagtseieren mot VIF.

Rosenborg - Hafnarfjördur 4-1 (6-1 sammenlagt)

Vålerenga - Gent 2-0 (2-4 sammenlagt)

Rosenborg tok seg som ventet videre etter en oppskriftsmessig seier mot islendingene kvalifiseringen til Conference League, mens Vålerenga fikk knust til tross for en sterk hjemmeseier mot belgiske Gent.

Dermed er Vålerenga Europacup-drøm over, mens Rosenborg kan forberede seg til neste kvalifiseringsrunde mot slovenske Domzale.

Pangstart for Vålerenga

Vålerenga, som torsdag kunne feire 108 år som klubb, samt deres første europacupkamp på hjemmebane ti år, fikk en drømmeåpning på kampen.

Drøyt ni minutter spilt hadde allerede Osame Sahraoui sendt Dag-Eilev Fagermos lag i føringen. Blåtrøyene, som fikk blod på tann, fortsatte å presse belgierne, men trengte på dette tidspunktet tre mål til for å sørge for ekstraomganger.

Midtveis i førsteomgangen hadde Tollås Nation alle tiders mulighet til å halvere Gents sammenlagtledelse, men midtstopperen blåste ballen langt over mål fra kort hold etter hjørnespark fra Borchgrevink.

Vålerenga fikk enda et mål før full tid, signert Ivan Näsberg, men særlig nærmere kom ikke østlendingene avansement til neste kvalifiseringsrunde. Dermed må VIF nøye seg med norsk cup og Eliteserie utover høsten.

Ceide i fyr og flamme for RBK

Stefano Vecchia fikk et innhopp mot Hafnarfjördur på Island. I returkampen på Lerkendal fikk han sjansen fra start for første gang siden 20. mai etter å ha slitt med en vond rygg over lengre tid.

Etter en målløs førsteomgang fikk Rosenborg hull på byllen tidlig i første omgang da Dino Islamovic beholdt roen og sendte Åge Hareides menn i føringen fra ellevemeteren.

Kun minutter senere doblet Vecchia RBK-ledelsen etter et nydelig slått indirekte frispark.

Trønderne hadde en komfortabel 2-0-ledelse til returoppgjøret på Lerkendal etter Dino Islamovic og Carlo Holses scoringer på Island.

Til tross for en islandsk redusering, var resten av kampen i realiteten en ren transportetappe for RBK.

Ett kvarter før full tid satte Emil Konradsen Ceide inn dagens tredje for trønderne, før samme mann fastsatte sluttresultatet til 4-1 like før full tid.

Kveldens sammenlagtseier betyr at Rosenborg møter Domzale i neste kvalifiseringskamp til Conference League. Den slovenske klubben ligger for øyeblikket på fjerdeplass i sin hjemlige liga.