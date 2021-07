Ruud kriget seg videre – måtte ha legehjelp to ganger

Casper Ruud fikk trøbbel med høyrearmen under ATP-turneringen i Kitzbühel. Det var tydelig at nordmannen hadde vondt, men han klarte å dra seieren i land.

Casper Ruud-Mikael Ymer (3-6, 7-6, 6-1)

Casper Ruud (22) er videre til semifinalen av ATP-turneringen i Kitzbühel etter å ha slått svenske Mikael Ymer.

Etter å ha gjort rent bord i ATP-turneringer i Sverige og Sveits jakter Ruud hat trick i sin tredje ATP-turnering på kort tid.

– Ymer hadde muligheten til å avgjøre dette. Jeg har litt flaks og må gi ham skryt. Han fortjente å vinne i dag, sier Casper Ruud etter til arrangøren etter kampen, som ble sendt på VGTV.

Saken oppdateres!

Mot det svenske håpet Mikael Ymer (22) fikk Ruud det tøft i starten. Svensken tok det første settet 6-3, og i sett to kunne det se ut til at det tette turneringsprogrammet startet å plage Ruud.

Stillingen var 2-2 i andre sett da Ruud måtte ta en pause og be om legehjelp. Det var tydelig at høyrearmen skapte problemer for det norske stjerneskuddet.

15 minutter senere måtte Ruud igjen ha behandling fra legen.

Ymer hadde muligheten til å sikre seg seieren i andre sett, men en seig Ruud hentet seg inn igjen og fikk kampen til tie-break. Der var nordmannen sterkest og utlignet dermed til 1-1 i sett.

I siste sett var Ruud nådeløs med svensken. 6-1 i det tredje settet sendte Ruud videre til semifinalen.

HJELP: Legen måtte to ganger trø til for å hjelpe Ruud. Foto: Lukas Huter

Nordmannen slet også med høyrearmen/skulderen i fjor. Da han imponerte stort i ATP 500-turneringen i Hamburg måtte han flere ganger ha behandling av en fysioterapeut i semifinalen mot Andrej Rublev.

Etter kampen sa Ruud den gang at det ikke skyltes en skade, men at armen var «kjørt» og sliten. Noe som trolig kom av overbelastning. Det er ikke usannsynlig at det også er tilfelle denne gang etter å ha spilt sin tredje ATP-turnering på kun få uker.

Ruud var 1.-seedet i turneringen i Østerrike. På ATP-rangeringen er nordmannen på 14. plass, mens den jevnaldrende svensken er på 99. plass.