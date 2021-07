Advarer om «kjøttetende» bakterier langs kysten – kan gi alvorlig infeksjon

Bakteriene vibrio og shewanella trives godt når temperaturen i vannet over tid er over 20 grader. Nå viser risikokartet til ECDC at bakteriene finnes i Oslofjorden og nedover kysten.

FHI ber badeglade nordmenn være oppmerksomme.

ADVARER: Line Ø. Angeloff, seniorrådgiver i FHI: Foto: Privat

– Kartene viser at bakteriene nå er i hele Oslofjorden, nedover Østfoldskysten, og også nedover Vestfoldkysten ned til Sørlandskysten. Risikoen er vurdert som middels, noe som er helt midt på treet, forteller seniorrådgiver i FHI, Line Ø. Angeloff, til TV2.

Bakteriene kan gi infeksjoner om man bader med åpne sår, eller for eksempel nylig har tatt tatovering.

– Det er først og fremst disse som er i risikosonen. Spesielt eldre og folk med nedsatt immunforsvar eller underliggende sykdommer er mer utsatt.

Det var NRK som først omtalte saken.

Kan gi alvorlig infeksjon

Angeloff anbefaler folk om å ta forholdsregler, men fraråder på ingen måte folk fra å bade.

– Bruk badesko, så du slipper kutt. Og har du åpne sår, bruk vanntett plaster når du bader.

Ofte kan infeksjonen som følge av disse bakteriene bli mild, men man kan også utvikle alvorlig infeksjon.

– Det kan gi blodforgiftning eller dødt vev. Vi har tidligere år sett at infeksjoner som dette har ført til amputasjon, forteller Angeloff.

Begge bakterietypene gir samme sykdomsforløp.



Til nå i sommer er det meldt inn ti tilfeller av infeksjon som følge av de «kjøttetende» bakteriene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Angeloff påpeker likevel at disse tilfellene er få i forhold til hvor mange det er som bader.

Dette er FHIs råd for å unngå infeksjon:

Bad med vanntett plaster om du har et åpent sår. Bruk badesko for å unngå kutt mens du bader.

Kutter du deg mens du er i vann, kom deg raskt på land, skyll såret med ferskvann og tørk deg godt med et rent håndkle.

Det er viktig å følge med på såret i timene og dagene etter. Det kan utvikle seg ganske raskt. Følg med på om såret blir rødt, hovent eller væsker, kanskje i kombinasjon med redusert allmenntilstand.

Kontakt lege om du mistenker at du kan ha fått infeksjon i såret etter å ha badet i salt- eller brakkvann.

Bakteriene kan også gi mer ufarlige øregangsinfeksjoner, uten at disse nødvendigvis krever behandling.

KJØTTETENDE: Shewanella-bakterien. Foto: Wikimedia commons

Ikke i ferskvann

– Bakteriene trives best i salt- og brakkvann, slik at det ikke er fare for infeksjon etter bading i ferskvann, sier Angeloff.

De «kjøttetende» bakteriene er et relativt ferskt fenomen i Norge, og ifølge Angeloff ikke noe FHI har vært oppmerksomme på før de siste årene.

– Det første året vi har data om bakteriene er fra 2014. Både i 2014 og 2018, som var to varme somre, hadde vi flere tilfeller av bakteriene.

Hun forteller at et forskningsprosjekt viser at det ikke er noen spesiell økning år for år, men at det er en økning de somrene det har vært ekstremt varmt.

– Vi følger utviklingen, sier Angeloff.

Hun sier videre at et varmere klima fremover kan gjøre at det blir mer normalen at bakteriene finnes i norske fjorder.

– Da kan det hende at de er kommet for å bli. Det er viktig å få frem at folk må ta forholdsregler, men ikke bli redde for å bade.