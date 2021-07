Bodø/Glimt fosser videre i Europa

Bodø/Glimt-Valur 3-0 (6-0 sammenlagt)

Etter at Bodø/Glimt røk ut av Champions League-kvalifiseringen mot Legia Warszawa er det den nye Conference League som teller for gultrøyene.

Nordlendingene hadde et strålende utgangspunkt etter å ha vunnet 3-0 på Island i forrige uke.

I returoppgjøret ble det enveiskjøring mot islendingens mål. Nok en 3-0-seier sørget for 6-0 sammenlagt.

– Det smaker deilig å få høste erfaring i Europa. Det er viktig for spillerne, klubben, regionen og norsk fotball, sier Glimt-sjef Kjetil Knutsen til TV 2 etter kampen.

– Det er potensial til å score dobbelt så mange mål. Vi sliter litt når vi kommer nærme målet deres, sier bergenseren.

Bekrefter at nye spillere er på vei inn

Etter eventyr-sesongen i fjor solgte Bodø/Glimt Jens Petter Hauge og Kasper Junker for store summer. Eliteseriens målpoeng-konge Philip Zinckernagel gikk gratis til Watford, ettersom kontrakten hans med Glimt gikk ut.

Før årets sesong ble derfor Kjetil Knutsen og Glimt nødt til å forsterke kraftig. Inn kom blant andre Erik Botheim, Lasse Nordås, Axel Lindahl, Pernambuco og Sondre Sørli.

Sistnevnte pådro seg en alvorlig korsbåndsskade og er ute resten av sesongen. Samtidig sliter klubben med skader på Ola Solbakken og Fredrik André Bjørkan. Dermed er det en tynn stall Knutsen har til rådighet i ukene som kommer.

– Vi ser at Solbakken og Bjørkan snart er tilbake. Vi jobber intensivt med å styrke noen posisjoner, men jeg vil ikke gå nærmere inn på det.

– Så det blir forsterkninger?

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å få inn noen spillere. Om vi skal konkurrere i hjemlig serie og cup, samt Europa så føler vi det er viktig.

– Hvilke posisjoner ønsker dere å forsterke?

Det ønsker jeg ikke å gå inn på. Det gir et dårlig signal til de spillerne som spiller i de posisjonene i klubben, sier Knutsen.

STORFORNØYD: Fotball-eventyret fortsetter for Glimt-supporterne. For fire år siden befant klubben seg i Obos-ligaen. Nå får supporterne heier på klubben i Europa. Foto: Mats Torbergsen

Islands EM-helt hyller Bodø/Glimt

Det tok likevel ikke lang tid før Glimt gjorde oppgaven for islendingene bortimot umulig. 26 minutter var spilt da Ulrik Saltnes scoret kampens første mål.

Patrick Berg la et hjørnespark vakkert på hodet til Saltnes, som enkelt kunne stusse ballen mot mål. Ballen fikk en vakker bue og dalte ned i det lengste hjørnet.

30 minutter før havnet ballen hos Brede Moe. Trønderen sto helt alene i boksen, men klarte på utrolig vis ikke å få den i mål. Heldigvis for midtstopperen rotet tidligere Glimt-keeper Hannes Thór Haldórsson ballen i mål.

– Det var veldig fint å være tilbake. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle spille på Aspmyra igjen, men jeg nøt det virkelig, sier Haldórsson til TV 2 etter kampen.

Islendingen fikk 14 kamper for Bodø/Glimt i 2016. Sommeren det året var han med på EM-eventyret med Islands fotballandslag. Da han returnerte til Bodø reiste supporterne seg og klappet for keeperen.

– Oppholdet mitt i Glimt var utrolig viktig for karrieren min. Jeg fikk tre måneder her før EM. Noe som ble en viktig faktor for suksessen vår i EM, sier islendingen om tiden i Bodø.

To minutter på overtid punkterte Elias Hagen kampen. Dermed tar Glimt seg videre med 6-0 sammenlagt over islendingene.

Eliteserie-kjenningene og EM-heltene Birkir Mar Sævarsson og Hannes Thór Haldórsson spilte begge kampen for Valur.

I neste runde møter Bodø/Glimt vinneren av Connah's Quay Nomads og Prishtina. Sistnevnte vant den første kampen 4-1. Returoppgjøret spilles klokken 20.00 torsdag.