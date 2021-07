Det frittstående klatretårnet Over, i Lillesand i Agder, er det høyeste av sitt slag i verden. Det åpnet i juni, og fra toppen er det mulig å se halvveis over Skagerak, nesten helt til Danmark.

Lørdag skal Norges beste klatrere konkurrere i en spesiallagd klatrerute om å ta seg raskest mulig til toppen. Der står en diger SUV av typen Ford Explorer Ladbar Hybrid.

– Vinneren av klatrekonkurransen får en 2-års gratis leasingkontrakt på bilen, sier daglig leder ved Over, Tore Næss.

Stor jobb

– Det har vært litt av en operasjon å planlegge og gjennomføre selve plasseringen og sikringen av SUV-en med en egenvekt på 2.466 kilo. Men nå står den trygt. Der skal den stå en knapp måned, sier informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby.

Det er en spesialbygd plattform på toppen av tårnets overheng. Planleggingen av stuntet har tatt et halvt år.

Her er plattformen på toppen på plass – og bilen i ferd med å heises opp.

Betydelig ekstravekt

Selve tårnets hovedstruktur er bygd i solid treverk, og det er 44 meter med klatreflater på alle fire sidene.

Det har involvert detaljerte undersøkelser fra både ingeniører og arkitekter for å sikre at tårnet trygt kan bære den ekstra vekten fra plattformen og den store bilen.

Selve operasjonen med å få både bilen og plattformen plassert på toppen av tårnet krevde iherdig innsats. 10 personer var involvert i selve heiseingen av bilen, for å få den de 47 meterne helt til toppen av klatretårnet.

Det kommer til å bli laget en video fra både selve stuntet med bilen, og klatrekonkurransen, som skal distribueres rundt om i Europa.

Distribuerer film til hele Europa

Ford Europa vil også distribuere en film over hele Europa, både av selve oppheisingen og av klatrekonkurranse. Og det er selvsagt ikke tilfeldig at stuntet ble lagt hit.

– Norge er et av de aller mest progressive markedene for elektrifiserte biler i verden. Klatretårnet Over var et klart førstevalg da vi var på utkikk etter en utfordring som involverte vår ladbare SUV, sier Dan Jones, Ford Passenger Vehicle Communications i Ford Europa.

Ford Exploreren som ble heist opp til toppen av klatretårnet vil stå der til 27. august. Besøkende kan i denne perioden bruke trappene opp til toppen.

Den ladbare hybrid-utgaven av Ford Explorer har truffet bra i det norske markedet. Den romslige 7-seteren har 457 hestekrefter. Foto: Hasselblad H5D

