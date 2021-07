Den etiopiskfødte friidrettsstjernen fra Nederland er rangert som verdens beste kvinnelige friidrettsutøver.

Nå tar hun et oppgjør med de som er mistenksomme til de vanvittige tidene hun og en del av kollegene har levert på mellom og langdistanse,.

– Jeg vil stå opp for kvinnelige atleter. Kvinner startet senere enn menn med langdistanseløping. Vi har bare konkurrert i rundt 40 år. Så mange vet ikke hvor gode kvinner kan bli, sier hun til TV 2.

– Hjernevasket

Vi snakket med Hassan etter Diamond League-stevnet i Monaco som var hennes siste før det braker løs i Tokyo til helgen.

Hun mener kvinnelige utøvere har lidd under myter om at de ikke er i stand til å løpe fort. Særlig på langdistanse.

– Kvinner har blitt hjernevasket til å tro at de ikke kan løpe fort. Derfor har de ikke trent hardt nok. I dag blir vi mer sammenlignet med menn, og da ser vi at vi også er sterke. Da jobber vi hardere, og vi blir bedre, sier Hassan.

Hassan mener det handler om at noen går foran og viser at det går an for kvinner å løpe fort. Hassan ble selv verdensmester i 2019 på 1500 meter med den knallsterke tiden 3,51.

– Jeg løp 3,51. Nå er det flere kvinner som løper på 3,51, 3,53, og 3,55. Det er mentalt. Noen må vise at det går an, så vil andre også jobbe hardt for å få det til. Jeg tror flere jenter kan løpe under 3.50, blant annet Laura Muir, og Faith Kipyegon, sier Hassan.

Kan løpe under 29 på mila

Tidligere i år satte hun verdensrekord på 10 000 meter på 29,06. Den rekorden ble slått bare noen dager senere med fem sekunder av Letensebet Gidey.

– Jeg tror det er et par kvinner som kan løpe under 29 blank på 10 000 meter. Det tror jeg virkelig på. Det handler om hardt arbeid og mental styrke. Jeg er sikker på at jeg kunne løpt under 29 minutter i dag, sier hun og smiler.

– Tro meg, om noen år kommer det til å bli vanlig at kvinner løper under 29 minutter.

På en pressekonferanse i forkant av Diamond League-stevne i Italia, hisset Sifan Hassan seg voldsomt opp da en reporter spurte henne om det var de nye piggskoene til Nike som gjorde at hun løp så fort.

– Ja, og folk på sosiale medier skjønner ikke dette. De tror det er skoene. Men alle de som løp sammen med meg løp jo med de samme skoene. Men de løp ikke så fort, ler hun.

Likevel innrømmer hun at skoene har hjulpet henne til å unngå skader.

– De beskytter beina mine, de gjør at leggene ikke blir så såre etter løp slik at jeg unngår skader. Men dette er ny teknologi som er naturlig. Jeg håper at de fortsetter å utvikle sko i årene framover.

Hassan har flørtet med tanken om å løpe tre distanser i OL. Hun har ikke avvist at hun vil prøve seg på 1500, 5000, og 10 000 meter. I så fall trenger hun den dempingen hun kan få på leggene.

Til TV 2 vil hun heller ikke røpe hva det blir.

– Vi får se, smiler hun.