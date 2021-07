49 nye smittede i Volda og Ørsta: – Svært alvorlig situasjon

– Dersom vi skal unngå å sprenge sporingskapasiteten, er det svært viktig at hver og en av oss gjør det vi kan for å redusere risikoen for smitte, skriver Volda kommune på sine nettsider.

Den siste uken har Volda og Ørsta kommune meldt om totalt 69 smittede.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, skriver kommunene på sine nettsider.

Torsdag er det 49 nye personer som er smittet.



Kommuneoverlege Marte Vaage Øie, Ørsta-ordfører Stein Aam og Volda-ordfører Sølvi Dimmen, oppfordrer nå innbyggerne om å reduseres sosiale kontakter til det minimume.

De oppfordrer også alle arrangører til å avlyse alle planlagte arrangement.

Avventer tiltak

Smitteutbruddet skal være tilknyttet den lokale restauranten My Kitchen.

Det skal også ha vært smittede på Aktiv treningssenter i Ørsta, og på restaurantene Fugl Føniks og Christian Gaard bygdetun.

– Dersom vi skal unngå å sprenge sporingskapasiteten og med det risikere at smitten sprer seg enda mer, er det svært viktig at hver og en av oss gjør det vi kan for å redusere risikoen for smitte de kommende dagene og i helga.

– Klarer vi det, kan vi kanskje unngå å måtte vedta lokale forskrifter med skjenkeforbud og forbud mot å samlast med verknad for inn til 14 dager framover, skriver kommunene.

Onsdag meldte kommunene om bemanningsutfordringer ved deres felles teststasjon i Hovedebygda i området mellom Volda og Ørsta sine sentrum.

Bemanningsproblemene skal nå være løst.