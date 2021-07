Aksel Hennie i ny film: – Kom som et gledelig avbrekk for meg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Filmen «I onde dager» ble et avbrekk fra en koronapreget hverdag for skuespiller Aksel Hennie (45). Nå håper han filmen kan være en kickstarter for kinoen etter lite kultur i fellesskap.

Skuespiller Aksel Hennie er aktuell i den nye kinofilmen «I onde dager» som har premiere fredag.

Hennie spiller karakteren «Lars» og «Menn som hater kvinner»-skuespilleren Noomi Rapace (41) spiller «Lisa» – et par som har mistet hverandre og nå ønsker å drepe hverandre.

NY FILM: Aksel Hennie spiller en av hovedrollene i den nye filmen «I onde dager». Foto: Stella Pictures

– Det viktigste jeg har lært av karakteren min i denne filmen er at det er en usmart ting å prøve å drepe kona si, ler Hennie.

Rått manus

Da filmregissør Tommy Wirkola kontaktet Hennie angående filmen, ble han fort solgt:

– Det var et av de feteste manusene jeg har lest noen gang. Fra side én er det alt fra ping-pong dialog til masse vold og kaos. Det er et manus som inneholder alt, skryter 45-åringen.

Til God kveld Norge forteller han at karakterene i filmen skylder på hverandre for deres nederlag, har fått dårlig selvtillit og har endt opp med å bli en dårlig versjon av seg selv sammen.

– Det tror jeg er en universell problemstilling som de fleste kan relatere til – jeg også, sier han.

For å finne inspirasjonen til å spille karakteren «Lars» handler det for Hennie om å kunne sette seg inn i andres sinn.

Som skuespiller henter han også noe inspirasjon fra det han selv har opplevd, men denne karakteren blir det litt annerledes med:

– Man henter inspirasjon generelt i livet, og forhold er jo en del av livet. Men jeg har aldri tenkt at jeg skal drepe noen jeg har vært sammen med, ler Hennie.

Ujålete og unik

FANTASTISK: Hennie beskriver kollega Noomi Rapace som en fantastisk skuespillerinne. Foto: SARAH MEYSSONNIER

45-åringen har møtt sin medskuespiller, svenske Noomi Rapace, flere ganger og har lenge hatt lyst til å jobbe sammen med henne.

Han kunne ikke si nei til rollen da han fikk vite at Rapace skulle jobbe sammen med han i hovedrollene.

– Noomi er en fantastisk skuespillerinne. Hun er grenseløs, gjennomarbeidet og dyktig, sier Hennie.

Han forklarer at de hadde det gøy da de jobbet sammen og beskriver henne som en ujålete og uredd person.

– Når man har jobbet litt internasjonalt er det unikt. Det er ofte ting man ikke kan gjøre eller si, mens Noomi er sånn: «Fuck it, jeg er med på alt!»

En kickstarter for kinoen

Hennie fikk manuset da korona-pandemien var som verst og flere var stresset for om når de kunne få lov til å jobbe igjen. Skuespilleren var takknemlig da det ble klarsignal for «I onde dager»:

– Denne filmen kom som et gledelig avbrekk for meg akkurat når det holdt på å sette seg ordentlig. plutselig fikk jeg lov til å jobbe igjen, sier han.

Hennie gledet seg til å dykke inn i en film med innhold som både var galt, gøy og innbydende.

Selv håper han at filmen vil bety noe ekstra for folk etter en lang og rar tid med restriksjoner, og at den vil by på en herlig filmopplevelse igjen:

– Filmen er skrevet for å kickstarte kinoen igjen. Vi trenger det. Vi har vært dritflinke i nesten to år der de fleste av oss har fulgt restriksjonene, understreker han.

I ONDE DAGER: Aksel Hennie og Noomi Rapace spiller paret Lars og Lisa som har mistet hverandre og ønsker å drepe hverandre. Foto: SF Studios

Han håper filmen kan få alle ut av «dvalen» og le igjen:

– Vi har ikke møtt andre folk, vi har ikke opplevd kultur med andre - nå er det på tide, sier Hennie.

– Magisk og annerledes

45-åringen hevder at han har vært heldig under korona og at han har fått lov til å jobbe under nesten hele pandemien, noe han er veldig takknemlig for.

Han tror det er flere andre som har vært mer uheldig enn han, og for å få lov til å gjennomføre filmen måtte de ha flere restriksjoner på filmsettet.

Ansatte på sett måtte blant annet sjekke hvor mange de kunne være på innspilling og vaske gjenstander som Hennie hadde tatt på.

– Jeg står der som en liten kid som forsyner meg av noe som andre jobber enormt mye med for å holde det innenfor restriksjonene.

Hennie følte at han ble godt tatt vare på og fikk kjenne litt på en normal hverdag under innspillingen ettersom han ikke kunne bruke munnbind blant annet:

– Det hverdagslige opplevdes magisk og annerledes. Det er en følelse jeg kommer til å ta med meg. Man skal være enormt takknemlig for det vanlige man har, for det tar ikke lang tid før det er unormalt og umulig, understreker han.

Trebarnsfar

I desember i fjor delte Hennie på Instagram at han hadde blitt trebarnsfar. Skuespilleren har to barn med sin kone Karoline Hegbom og et barn fra et tidligere forhold.

Hennie og Hegbom giftet seg i september 2019.

Selv om han er opptatt med flere filmprosjekter klarer han fint å kombinere jobben med familie.

– Det er som alle andre yrker. Det er ikke noe vanskeligere for meg enn en elektriker eller butikkansatt, sier han, og legger til:

– Tiden vår er like verdifull og like vanskelig å manøvrere, men vi prøver å bruke den verdifulle tiden vi har på de folkene som er verdifulle for oss.