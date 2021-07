Kvinnelig taxisjåfør skal ha blitt angrepet av passasjer

Politiet ber en mann melde seg etter at en kvinnelig taxisjåfør onsdag kveld skal ha blitt angrepet i Trøgstad.

Politistasjonssjef Espen Valsgård ved Indre Østfold politistasjon bekrefter hendelsen overfor TV 2.

– Det er snakk om en kvinnelig taxisjåfør som ble tilkalt til Kiwi på Skjønhaug i Trøgstad og fikk en mannlig passasjer i baksetet. I løpet av kjøreturen utsatte han henne for en ubehagelig opplevelse ved at han tok tak i henne og utviste skremmende adferd.

Mannen skal ha tatt et slags grep om kvinnens hals, får TV 2 opplyst.

Ved Kallak-krysset i Marker skal kvinnen ha bråstoppet og mannen forsvant ifølge politiet ut frivillig. Politiet fikk melding om hendelsen for sent til at de kunne iverksette søk etter mannen.

– Etter at han forlot bilen vet vi ikke hvor han ble av. Vi vet heller ikke hvem denne personen er. Vi etterforsker nå saken, og det aller beste hadde jo vært om han meldte seg selv.



Smaalenenes Avis omtalte saken først. De skriver at mannen aldri oppga hvor han skulle. Dermed har politiet ingen adresse å gå ut ifra.

Kvinnen ble ikke alvorlig skadd i hendelsen.



– Forlangte taxi

Personer inne på Kiwi-butikken skal ifølge politiet ha lagt merke til mannen, som var iført munnbind.

– Han forlangte høylytt å få en taxi til butikken. Han skilte seg nok litt ut fra mengden med oppførselen sin, forteller Valsgård.

Blant annet skal mannen ha vært i kontakt med en kvinne med munnbind inne på butikken. Politiet ber kvinnen kontakte dem.

Politistasjonssjefen sier de ser alvorlig på hendelsen, og at de har god tro på at de skal løse saken.

– Selv om det her ikke endte med alvorlige personskader, så ser vi alvorlig på hendelsen.

Har sikret bilder av mannen

Overvåkningsbilder fra Kiwi-butikken kan få stor betydning for etterforskningen. Politiet har sikret seg overvåkningsbilder av mannen.

– Kommer dere til å gå ut med bilder fra overvåkningsvideoen?

– Det kan hende, men ikke på nåværende tidspunkt.

Politiet sier den videre etterforskningen avhenger av hva som kom frem i avhør av den kvinnelige taxisjåføren, samt avhør av personer som var i butikken da mannen var der.