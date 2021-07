Erna Solberg forteller til TV 2 at Norge mottar 258.000 flere Pfizer-doser.

Erna Solberg forteller til TV 2 at Norge mottar 258.000 flere Pfizer-doser. Dette kommer i tillegg til de 100 000 vaksinedosene Norge fikk i byttehandel med Litauen.

– Betyr dette at vi kan starte raskere med vaksinedose nummer to?

– Det betyr at man raskere kan begynne med vaksineringen av dose to, og det gjør vi jo allerede flere steder allerede.

Dosene kommer gjennom EU-samarbeidet og kommer som et resultat av at enkelte land i Øst-Europa ikke lenger trenger dosene.

Norge har dermed fått 360.000 ekstra doser på kort tid. De 100.000. dosene fra Litauen er allerede i bruk i Norge.

Plutselig pressekonferanse

Vaksinenyheten ble annonsert torsdag, samtidig som Erna Solberg er på valgkampturnè.

I turnèbussen ble det plutselig varslet vaksinepressekonferanse på høyttaleranlegget. Da slapp Solberg leveransenyheten.

Regjeringen skriver i en pressemelding at dosene vil bli fordelt mellom 9. og 16. august.

I underkant av 3.5 millioner nordmenn har nå mottatt første vaksinedose i Norge.

1.774.823 personer er fullvaksinerte.

Det er Pfizer som har vært den mest brukte vaksinetypen i Norge. Men i juni ble det annonsert at Pfizer ville levere 900 000 færre doser enn FHI hadde antatt de neste tre månedene.

Men bare noen dager senere kunne den andre vaksinetypen Moderna, fortelle at de ville levere 600.00 flere doser de neste to månedene.

Vaksinenyheten kommer dagen etter regjeringen besluttet å utsette overgangen til trinn fire i gjenåpningsplanen.

Senere på kvelden kunne Erna Solberg fortelle til TV 2 at hun var optimistisk for at Norge ville kunne innføre trinn fire innen 14 dager.