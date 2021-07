Helgheim om Mustafa-dommen: – Må legge om hele systemet

Fremskrittspartiets Jon Helgheim har ingen formening om hvorvidt Mustafa Hasan (18) bør få bli i Norge eller ikke. Samtidig mener han at saken illustrerer at vi trenger et nytt system.

Torsdag besluttet Oslo tingrett at Utlendingsnemnda (UNE) sitt vedtak om å utvise Mustafa, ikke er gyldig.

Dermed er saken tilbake på bordet til UNE, som må vurdere den på nytt.

Dommen, som er avsagt under dissens, har gledet mange, deriblant SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som sier til TV 2 at «rettferdigheten har seiret».

LETTET: Mustafa Hasan (18) var strålende fornøyd med dommen fra Oslo tingrett da han snakket med TV 2 torsdag. Foto: Privat

Også Seher Aydar, Rødts 2. kandidat i Oslo, forventer at UNE nå lar Mustafa bli i landet.

– Uverdig system

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, mener saken illustrerer et uverdig system.

– Vi forholder oss til forvaltningen og rettsapparatet i sånne saker. Vi prøver å lage et lovverk som unngår at sånne ting skjer. Det er uverdig at vi har et system som bidrar til at vi får sånne historier. Det er lang saksbehandlingstid og et system som i veldig stor grad lokker folk til å legge ut på reiser selv om de ikke trenger det, sier han til TV 2.

– Denne saken handler ikke noe mer om at vi har et inhumant system, men at vi har gitt opphold i mange år selv om han ikke hadde rett til det. Hadde vi sendt han tilbake som ung, hadde det skapt like mye støy. Løsningen er å legge om hele systemet slik at vi unngår sånne saker i fremtiden, sier Helgheim.

– Da tenker du på å gjøre systemet strengere?

– Strengere er feil ord. Vi ønsker å legge om hele systemet så det blir helt unødvendig for grunnløse asylsøkere å søke om asyl når de ikke trenger det. Vi har et system som lokker folk ut på livsfarlig reise som er unødvendig.

– Ønsker han alt godt

– Du sier grunnløse asylsøkere. Hvordan begrunner du det?

– Mustafa har ikke noe beskyttelsesbehov, og ikke moren hans heller, så dette er grunnløse asylsøkere, sier han.

Mustafas mor og søsken kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – ikke opplyste at hun var jordansk statsborger.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Mustafa fordi han var under 18 år. Etter at Mustafa fylte 18, mottok han et endelig utvisningsvedtak fra UNE.

– Burde Mustafa få bli i Norge nå som han allerede har vært her i så mange år?

– Vi burde gi opphold til bare de som trenger beskyttelse, ikke til noen som myndighetene mener ikke trenger det, men jeg ønsker ikke som politiker å gå inn og være saksbehandler. Jeg overlater det fullt og helt til myndighetene, sier Helgheim.

– Jeg har stor forståelse for Mustafas vanskelige situasjon. Jeg har ingen mening om han bør få bli eller ikke, kun at rettsstaten fatter riktige beslutninger. Jeg ønsker han alt godt.

UNE: Trenger tid

Fungerende avdelingsleder Rolf Tore Thomassen i UNE skriver i en epost til TV 2 via pressevakten at de vil trenge noe tid på å vurdere innholdet i dommen.

Flere av dem som kjenner saken best, er på ferie, ifølge Thomassen.

– Vi vil ikke kunne gi noen kommentarer til innholdet i dommen før de har kommet tilbake og har rukket å se nærmere på den, sier han.