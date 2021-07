Unge Høyre-lederen uenig med Erna Solberg

Unge Høyre-leder Ola Svenneby går torsdag ut mot statsminister Erna Solberg, og sier at han er uenig med henne i at alle har et ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremisme.

– Jeg er uenig med Erna. Og det er det flere grunner til, mener han.

I en Twitter-tråd lister han opp fem grunner til det, skriver VG.

– Det påhviler meg på høyresiden et ekstra ansvar å bruke min ytringsfrihet, når andre ikke har muligheten, skriver Svenneby.

Han understreker samtidig at han synes det er en stor forskjell på hva statsministeren sier og hva Sylvi Listhaug og Fabian Stang har uttalt.

– Høyresiden har ikke et ansvar fordi man er på høyresiden. Poenget er at de som snakker om saker som har potensiale til å radikalisere, har et særskilt ansvar. Og i denne sammenheng så er det høyresiden. Særlig de som går inn i debatter om islam, kultur og innvandring, skriver Unge Høyre-lederen.

