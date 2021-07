– Alle har et ansvar. Men høyreekstreme vil lytte mer til høyresiden

LEVANGER (TV 2): Jonas Gahr Støre er oppgitt over all kritikken han har fått etter uttalelsen om at høyresiden må ta et særlig ansvar for et oppgjør med høyreekstreme. – Høyreekstreme vil kunne lytte mer til politikere på høyresiden, sier Støre.

Kritikken mot Ap-leder Jonas Gahr Støre har haglet etter at han, under tiårsmarkeringen av terrorangrepet mot AUF på Utøya og regjeringskvartalet, uttalte at høyresiden har et særlig ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremisme.

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig med Ap-lederen om at høyresiden har et særlig ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme.

– Alle har et ansvar for å gjøre det, men det å implisere at vi har en sterkere tilknytning, det synes jeg ikke det er et grunnlag for å si, sier Solberg til VG.

– Lytter mer til Høyre

Under valgkampåpningen i Trondheim torsdag kommer Støre med kommentar til TV 2 om Solbergs utspill.

– Hvordan reagerer du på det Erna Solberg sier?

– Jeg opplever at vi alle i Norge har ansvar for å snakke ut mot hatefulle ytringer. Mitt poeng har vært at vi må bruke stemmen vår særlig i de retningene hvor flere vil høre på det vi sier. Og da tror jeg at en del av lederne på venstresiden kan bli hørt av de som er ytterliggående på venstresiden, sier Støre.

Han viser til at vi har opplevd det tidligere, blant annet etter andre verdenskrig mot voldsromantikken på ytre venstre på 70-tallet.

– Tilsvarende nå så tror jeg en del av de høyreekstreme holdningene vi nå ser, som har tatt liv og er farlige, vil kunne lytte mer til politikere på høyresiden, sier Støre.

Uenig med Erna

Han mener at dette ikke gir noen anklager mot partiene på høyresiden for å være ansvarlige for grufulle handlinger.

– Tvert i mot, vi er alle demokratiske og står opp for verdiene. Jeg vil appellere til at de sier mer om dette. Og jeg syns det er løfterikt at ungdomspolitikerne i Høyre, både forhenværende og nåværende Unge Høyre-ledere, sier at vi har et ansvar.

– Har de et særlig ansvar?

– Vi har alle et ansvar, sier Støre.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby gikk torsdag ut mot statsministeren og sa at han er uenig med henne i at alle har et ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremisme.

– Jeg er uenig med Erna. Og det er det flere grunner til, skriver han på Twitter der han ramser opp flere grunner.