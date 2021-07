Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har kommet over en VW e-Golf som har det ekstrautstyret jeg er på jakt etter.



Bilen er registeret første gang 30.01.19 og har kjørt 60.000 km. Noe som er en del lengre enn andre biler jeg har sett på.

Er det grunn til bekymring for kilometerne? Det er jo garanti igjen og det skrytes av mindre feil på elbiler. Jeg kommer til å kjøre ca. 10.000 i året.

På forhånd takk for svar.

Mvh K.H.L

Benny svarer:

Heisann! Alltid gøy når bilen man har sett etter plutselig dukker opp.

VW e-Golf var jo en storselger og kjempeslager i flere år her hjemme. Dette er biler som kommer til å være på bruktmarkedet i mangfoldige år enda.

Bilen er på sett og vis en VW Golf på både godt og vondt. Som alltid fra den kanten er dette gjennomtenkt, fornuftig og praktisk på alle måter. Med riktig utstyr er det også en ganske fin bil, i mine øyne.

Men det er heller ikke til å stikke under en stol at bilenS som modell begynner å trekke på årene. Jeg husker jeg var på lanseringen av den i Berlin helt tilbake til våren 2014. Siden den tid har det skjedd en hel del på elbil-fronten.

At det er en aldrende modell gjør sitt til at bilen ikke er noen rekkevidde-vinner og heller ikke noen vinner på ladehastighet. Utover det så er bilen akkurat som en annen Golf, bortsett ifra at den går på strøm da.

Bilen du ser på har kjørt 60.000 kilometer på snaut fire år. Det er en del, men ikke skremmende mye. At du selv ikke kommer til å kjøre så langt med den passer jo slik sett bra.

Dette bør du sjekke

En del e-Golf-eiere har hatt problemer med at ladeluken kan fryse fast på vinterstid. Det her også vært litt kluss på noen biler med både varmepumpe og en reguleringsventil til varmeapparatet samt at noen har opplevd feilmelding i forbindelse med nødanropsknappen i taket.

Ellers har ikke disse bilene ikke noen opplagte svakheter, som jeg kjenner til. Kanskje bortsett ifra bremsene. De bør sjekkes litt nøye. Siden de ikke brukes så mye på en elbil, ettersom regenerering tar seg av mye av bremsingen, kan de ruste og klossene kan sette seg fast. Bremseservice er derfor viktig for å slippe å bytte skiver og klosser for ofte. Det er også smart å bruke bremsene litt ordentlig med jevne mellomrom, for å få bort rust.

På alle bruktbiler må slitedeler som forstilling, dekk og hjuloppheng sjekkes. Så også på elektriske. Selv om man slipper turbobytte, tennplugger, registerreimer og oljeskift, er de jo ikke vedlikeholdsfrie. Men de er i alle fall billigere å ha service på.

Det kan også være verdt å merke seg at e-Golf fikk en facelift / oppgradering i 2017. Da ble også rekkevidden bedre - 300 kilometer, men da målt etter den gamle NEDC-metoden. Den nye, som heter WLTP, er strengere og gir et mer realistisk bilde. Jeg tipper du kan beregne rundt 200 kilometers rekkevidde på denne bilen.

På en så ny bil som du ser på bør den ha komplett servicehistorikk. Ellers er det jo, som du selv er inne på, garanti igjen. Kanskje er det smart å ta en garantiutløps-test når den tiden nærmer seg. Ta gjerne også en sjekk av batteriet før garantien på dette utgår. Produsentene har egne garantier på dette. Ofte 8 år eller 150.000 kjørte kilometer.

De jeg kjenner som har eller har hatt e-Golf er jevnt over veldig fornøyde. Det tror jeg også at du kommer til å bli. Jeg mener at dette kan være et smart bruktbilkjøp.

Ønsker deg lykke til med ny bil!

Les også: Knut Arne ville bare følge reglene – men endte med problemer

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Går denne i stykker kan det bli veldig dyrt

Video: Få med deg denne elbil-duellen med blant annet e-Golf.