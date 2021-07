Delte oppsiktsvekkende bilde med fansen

Torsdag forrige uke holdt Kanye West en konsert i forbindelse med lanseringen av sitt nyeste album, «Donda». Albumet er imidlertid ikke ferdigstilt og slippes først 6. august, ifølge amerikanske Vanity Fair.

Siden konserten har ikke 44-åringen villet forlate stadionanlegget før albumet er ferdig. En representant for artisten uttalte til AP tirsdag at West har satt opp et musikkstudio i bygget.

Onsdag delte superstjernen et bilde av sin nye bolig på Instagram:

Blandede reaksjoner

Bildet viser at West sover på et lite rom med en dobbeltseng, et lite skap, en koffert, flere par joggesko, en TV og en digital veggklokke.

Det er i sterk kontrast til hvordan fansen er vant til å se 44-åringen og hans glamorøse livsstil. Ifølge Forbes er Kanye West god for nærmere 1,8 milliarder dollar.

Reaksjonene fra fansen er delte. Enkelte i kommentarfeltet stiller spørsmål ved artistens mentale helse, mens andre kaller West et «geni» og venter spent på albumet.

Hyller moren

44-åringens nyeste album er oppkalt etter moren, Donda West, som døde under en operasjon i 2007.

Valget av stadion i Atlanta skal ikke være tilfeldig, som ligger nært Morris Brown College, hvor Donda underviste i nesten to tiår. Det skriver Vanity Fair.

SORG:: Kanye West har flere ganger snakket om sitt nære bånd til moren og sorgen han opplevde etter at hun døde brått i 2007. Her fra Grammy-utdelingen i 2006. Foto: REED SAXON / AP / NTB

I 2015 slapp West blant annet låten «Only one», en følelsesladd ballade til moren, sammen med Paul McCartney.

Dukket opp på kamp

Mercedes-Benz Stadium ser ut til å ha omfavnet sin nyeste leietaker med åpne armer, og endret sitt Twitter-navn til «DONDA Studio på Mercedes-Benz Stadium». Det ble senere fjernet.

Kanye West ser også ut til å ha fått frie tøyler til å bevege seg rundt på stadion. Lørdag var han blant tilskuerne under fotballkampen mellom Atlanta United og Columbus Crew, ifølge amerikanske medier.

44-åringen ble observert iført rød jakke og bukse med en brun nylonstrømpe tredd over hodet, det samme antrekket som han brukte under forrige ukes konsert.