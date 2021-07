Advarer mot «triks» i jakten på meteoritt: – Ikke gjør det

Fredag skal store styrker gjøre sitt for å finne rester etter meteoren som lyste opp himmelen natt til søndag. Norsk meteornettverk overlesses av bilder fra folk som tror de har funnet noe.

Morten Bilet i Norsk meteornettverk forteller at de opplever en ekstrem interesse for meteorittjakten. Han fullroser det lokale Røde Kors for at de inviterer folk til å lete sammen med dem fredag.

– Det er veldig hyggelig, de er jo også veldig dyktige på å lete. Så å få hjelp fra en slik organisasjon er helt fantastisk.

Han utelukker ikke at det fort kan bli et barn som finner en meteoritt først.

– At folk i lokalmiljøet vil være med å lete tror jeg er den beste løsningen vi kunne fått for å få tak i en meteoritt. De kjenner området og ferdes der ofte. Barn har jo for eksempel skarpt syn, så det kan fort bli mye verdt.

Det antas at meteoren delte seg i flere meteoritter før den traff jorden, og det er derfor muligheter for å finne flere steiner.

DROPP MAGNET: Morten Bilet i Norsk meteornettverk. Foto: Norsk Meteornettverk / NTB Foto: Norsk Meteornettverk

Ber folk droppe «triks»

Meteoritt-ekspert Bilet forteller at meteoritter er magnetiske, og at noen derfor bruker magneter for å sjekke om steinen de har funnet er en meteoritt. Det anbefaler han folk å droppe.

– Ikke bruk magnet. For eksempel neodym-magnet, en veldig sterk magnet, er veldig fin når man søker etter metall, men akkurat i denne fasen bør man ikke bruke det. Det ødelegger vitenskapelig informasjon som ligger inne i meteorittene, forteller han.

Bilet råder i stedet folk til å ta med seg et kompass.

– Om du finner en stein kan du dytte kompasset borti den og se om kompassnålen beveger seg. Den vil gjøre det om det er jern i steinen.

Etter å ha brukt dag og natt på å analysere bilder, videoer og andre observasjoner av meteoren, er det nå ikke så mye annet å gjøre enn å vente på at noen finner en meteoritt.

– Vi får ikke undersøkt mer nå, så nå er eneste mulighet for å få vite mer om meteoren et eventuelt funn.

Bilet innrømmer at det kan bli tøft å finne noe, men har på ingen måte gitt opp håpet.

– Det kan bli en hard øvelse å finne noe i lyngen der, men vi kan håpe at den har slått borti noe så den bremset litt opp. Det var på en måte litt dumt at den landet på sommeren og ikke på vinteren. Det ville vært lettere å finne noe når den dempes av snøen.

Har fått hundrevis av bilder

Bilet forteller at han og resten av Norsk meteornettverk overlesses av bilder fra folk som tror at de har funnet en meteoritt fra helgen.

– Det skjer hver dag. Og vi snakker hundrevis. Og det er bare på min mail, og så får jeg i tillegg på telefonen og på Facebook. Det samme gjelder de andre i meteornettverket. Så det er ikke lett å ha kontroll på alt i disse dager.

– Hva er det folk skriver, og hva slags bilder er det?

– Det er noen som tror at meteoritten har spredt seg til Vestlandet og sånt. Og så setter denne hendelsen i gang gamle minner, vet du.

– Så da henter folk frem en gammel stein som bestefar sa var en meteoritt. Det er det mange som skriver til oss. Noen ganger er det litt trist å være ærlig, for folk kan bli lei seg og skuffet over at steinen ikke var det de har blitt fortalt i 40 år. Men jeg føler ikke vi kan lyve, heller.

– Klarer du å svare alle?

– Jeg er tidlig oppe, for å si det sånn. Jeg har vært oppe siden halv seks, og legger meg ikke før tolv-ett på kvelden. I tillegg har jeg besøk av familie fra nord, så det går i ett.

Bilet var på Naturhistorisk museum med familien da han snakket med TV 2 på telefon. En dag drømmer han om å kunne gå inn dørene der med en meteoritt fra helgens meteor.

– Det hadde vært en gledens dag.

Inviterer til felles leting

Fredag skal Røde Kors lete i det området som meteornettverket har anslått at meteoritten eller meteorittene ligger i. Det dreier seg om et område av Finnemarka i Lier, nærmere bestemt mellom Gjevlekollen og Neverkollen.

OMRÅDET: Anslag tyder på at meteorittene ligger innenfor området i Finnemarka som er ringet rundt på dette kartet. Foto: Norsk Meteornettverk

– Dette er såpass stort at det er gøy å være med på, sier områdeleder for Søndre Buskerud Røde Kors Hjelpekorps, Christian Hollie, til Drammens Tidende.

Alle som vil kan bli med å lete. De som vil delta kan møte opp på den kommunale parkeringsplassen i Trolldalen, ved Rustadveien fredag klokken 10.30.

– Det kommer til å være noen fra våre mannskaper for å ta imot fremmøtte, så vil vi dele dem inn i grupper sammen med våre mannskaper. Deretter vil vi søke teig for teig, forteller Hollie.