NRK lar eldre episoder med debattert Ramm-karakter bli

TV 2 skrev onsdag om at NRK nylig hadde fjernet flere episoder av programmet «Helt Ramm i Tokyo», etter å ha fått tilbakemeldinger om at Nicolay Ramms fremstilling av en japansk gameshow-vert i programmet kunne oppleves som støtende.

Ramm brukte imidlertid den samme karakteren i flere episoder av programmet «Vinter-LOL» fra 2018, som fortsatt ligger ute i NRKs nettspiller.

TILGJENGELIG: Man kan stadig se Ramm spille rollen som gameshow-vert i serien Vinter-LOL. Foto: Skjermdump/NRK

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, bekrefter til TV 2 at de ikke kommer til å fjerne episodene av «Vinter-LOL», selv om Ramm bruker den samme omdiskuterte karakteren også i den serien.

– NRK TV er fullt av arkivinnhold med innslag som kan virke både rare og støtende sett med dagens øyne, men vi mener det ikke vil være riktig å redigere bort historisk tv-innhold på denne måten, sier han.

Han forklarer at de vurderer programmene annerledes, da «Helt Ramm i Tokyo» er nytt innhold, mens «Vinter-LOL» er arkivstoff.

GAMESHOW: Nicolay Ramm brukte den samme karakteren i forbindelse med vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018. Foto: Skjermdump/NRK

Reagerer

Influenser Jenny Huse var en av dem som reagerte på gameshow-innslagene fra «Helt Ramm i Tokyo». Hun mener også at Ramms versjon av karakteren i «Vinter-LOL» er «verre» enn karakteren i «Helt Ramm i Tokyo».

RART: Jenny Huse mener at NRK også bør slette Ramm-innslagene fra Vinter-LOL. Foto: Nico Sollie/TV 2

– Jeg synes det er rart at de sier at de tar kritikken på alvor, samtidig som at de nå de lar de gamle programmene fortsatt ligge ute, sier hun til TV 2.

Hun sier imidlertid at hun forstår at NRK ikke vil slette historisk innhold da det ble laget i en annen historisk kontekst, men mener likevel at avgjørelsen om «Vinter-LOL» ikke står i stil med hva NRK har sagt om «Helt Ramm i Tokyo».

– Et nytt håp er tent

Subjekt-redaktør Danby Choi mener det er riktig av NRK å la episodene av «Vinter-LOL» forbli.

– Dette er en imponerende avgjørelse av et NRK som nylig satte presedens for at det som krenker oss skal avpubliseres. Et nytt håp er tent, men de står nok i en prinsipiell spagat nå. For hvorfor skal dette stå publisert, mens det andre avpubliseres, sier Choi.

– Nå kan Jenny Huse og alle andre endelig i det minste diskutere hva som er galt med dette innholdet, og betimelig nok problematisere det, i stedet for å bli beskyldt for å ha forårsaket en innskrenking av ytringsfriheten, fortsetter han.

Han mener dog at det ikke spiller noen rolle når serien er publisert.

– Hvorvidt «Helt Ramm» er to dager eller to år gammelt innhold, gir ytringsfrihet og fri humor fullstendig blaffen i, sier Choi.

KRITISK: Subjekt-redaktør Danby Choi mener at NRK bør republisere de fjernede episodene av Helt Ramm i Tokyo, og la episodene av Vinter-LOL forbli. Foto: Nico Sollie/TV 2

Choi sier også at NRK, uavhengig av reaksjonene eller om Ramm-sketsjene er «god humor», burde ha latt episodene av «Helt Ramm i Tokyo» ligge, og heller «leve med den betimelige kritikken de får om hvorfor disse sketsjene er gale».

– Men hvis de sletter alt som noen blir krenket av, vil vi gjennom tidene slette alt som ikke er moralsk korrekt akkurat nå. Det gjør dem svært ryggradsløse, og NRK vil blåse med vinden. De vil dermed miste sin historiske arkivfunksjon, som forteller oss hva som er riktig og galt i tiden vi lever i, fortsetter han.

– Er det ikke gøy, så er det ikke gøy

I en pressemelding fra NRK ga Nicolay Ramm uttrykk for at han syntes det var riktig av NRK å slette episodene av Helt Ramm i Tokyo hvor gameshow-verten ble brukt.

– Vi ser nå at vi har tråkka feil. Da er det helt riktig å ta det bort. Er det ikke gøy, så er det ikke gøy. Vi trodde det ville være gøy for alle. Det er det ikke, sier Nicolay Ramm.

Onsdag la han også ut et innlegg om oppstusset.

– Er det ikke gøy, så er det ikke gøy. Fortsatt godt OL, skrev komikeren.

Nicolay Ramm har ikke besvart TV 2s henvendelser om han synes det er riktig av NRK å la episodene av «Vinter-LOL» ligge ute.