Mistenkelig dødsfall i Fredrikstad

Torsdag morgen rykket politiet ut til en adresse i Fredrikstad, etter å ha fått melding om et dødsfall som ikke har inntruffet av naturlige årsaker.

– Jeg kan bekrefte at det er et dødsfall som fremstår som å være mistenkelig. Derfor har vi nå startet en etterforskning, for å å klargjøre hva som er omstendighetene rundt dette, sier operasjonsleder Svein Walle til TV 2.

Politiet har foreløpig ingen klar formening om hva som er årsaken til dødsfallet, og foretar derfor rundspørring og vitneavhør på stedet.

– Det er igangsatt taktiske etterforskningsskritt, samt at kriminalteknikere er på stedet og gjør undersøkelser for å avklare omstendighetene rundt dødsfallet, skriver politiet på Twitter.

Det vil komme en ny oppdatering fra politiet klokken 15.