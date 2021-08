Lover gratis SFO til førsteklassinger: – Vi vil fjerne klasseskillet

Snart skal landets skoleelever tilbake til klasserommet etter sommerferien, noen for aller første gang.

Nå lover Ap-leder Jonas Gahr Støre gratis SFO til alle førsteklassinger dersom de kommer til makten.

GRATIS: Ap-leder Jonas Gahr Støre lover endringer dersom de får makten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er en ganske stor utgift for en familie på toppen av at du kanskje har søsken i barnehage. Vi vil ikke ha det klasseskillet som gjør at noen unger må gå hjem og ikke får tilbudet, sier Støre.

Målet er å starte med fem gratistimer i uken denne høsten, og i løpet av de fire neste årene satser partiet på gratis SFO på fulltid.

– Så her skal det både være et tilbud om at de får gratis SFO i kjernetid for førsteklassingene, og en standard på kvaliteten og innholdet på SFO, sier Støre.

– Kan du love at dette blir innført i hele landet hvis dere kommer til makten?

– Ja, det kan jeg love. Det er et løfte som har blitt lagt i våre alternative budsjetter som er nedstemt, og et spor vi har satt for at vi kommer til å gå videre om vi får et nytt flertall, sier Ap-lederen.

– Flere som ikke har råd

På Eikeli barneskole i Bærum koster det i dag 3.220 kroner i måneden for en fulltidsplass på SFO.

– Det er ikke statlig støtte eller kommunal støtte til SFO, det er kun foreldre-betalt, og det er heller ikke søskenmoderasjon sånn som det er i barnehagene. Så det er dyrt - har du tre barn på SFO så er det kjempedyrt, sier assisterende rektor Berit Thoresen Dahle.

Hun synes ikke dagens ordning treffer alle som trenger den.

– Mange som har to eller tre barn har egentlig behov for å ha alle der fem dager, men reduserer antall dager fordi de ikke har råd, sier Thoresen Dahle.

Rektoren påpeker at Bærum kommune har en ordning som politikerne har vedtatt. Ordningen sørger for 50 prosent eller 4,5 G, eller 75 prosent eller 2,5 G, reduksjon i betalingen på SFO.

– Har sørget for inntektsgradering

Statsminister Erna Solberg mener deres ordning jevner ut de sosiale forskjellene bedre enn Arbeiderpartiets forslag.

UENIG: Statsminister Erna Solberg er uenig i at Ap-lederens forslag er det beste. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Før vi kom i regjering var det fast pris til alle på et høyt nivå. Nå har vi sørget for at de med lavest inntekt får inntektsgradering og gratis kjernetid i barnehagen, sier Solberg.

Hun forteller at de skal fortsette å styrke SFO-ordningen slik at de med dårlig økonomi også har mulighet til å ha barna sine der.

– Det er viktig at alle som ønsker kan være på SFO, men vi får mindre mulighet hvis vi sprer pengene ut til alle. Vi får bedre mulighet hvis vi konsentrerer oss om de som faktisk har behov for hjelpen, sier Solberg.