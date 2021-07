Dagens eksamensordning i videregående må erstattes med andre vurderingsformer.

Et helt år på noen timer

At «Skoleeksamen er utdatert», er det ikke kun SV som mener, men også professor Tony Burner som påpeker at eksamenssystemet er flere tusen år gammelt og at verden på ingen måte går under dersom vi avskaffer eksamen.

Både Burner og SV håper at vi nå kan lære av erfaringen med at eksamen ble avlyst som følge av koronapandemien. For det finnes bedre måter å måle elevers kompetanse på enn eksamen.

Hva er egentlig problemet med eksamen?

Du jobber hele året med et fag. Engasjerer deg i timene hver uke, tar en mengde ulike prøver og holder presentasjoner for klassen. Alt dette legger grunnlaget for standpunktkarakteren du skal bruke for å komme inn på drømmestudiet ditt.

Men så er det en prøve, eksamen, som skal gjennomføres på noen timer og står som en selvstendig karakter på vitnemålet ditt og med det betyr like mye som alt du gjorde i et fag hele året. Eksamensordningen spiller på rene tilfeldigheter. Du kan ha flaks og bli trukket opp i ditt beste fag, eller så kan du bli trukket opp i ditt verste fag.

Dette er en loddtrekning om elevenes fremtid.

Alt baserer på dagsformen

Det finnes utallige grunner for at du ikke mestret akkurat den eksamenen du fikk. Det kan være stresset som har bygd seg opp over tid for du vet hvor avgjørende denne ene prøven er eller det kan være ting som har skjedd hjemme den dagen som gjør at du har vanskelig for å konsentrere deg.

Forskning har vist at dersom du trekkes opp i skriftlig eksamen, istedenfor muntlig eksamen, har du mer enn 2,5 ganger så stor sjanse for å stryke. Når det å stå på eksamen er obligatorisk for å fullføre videregående kan tilfeldigheten av eksamensform få langsiktige konsekvenser for dem som ikke klarer å bestå.

Bedre og mer rettferdig vurdering av elevenes kompetanse

SV er opptatt av vurderingssystemet vi bruker for å måle elevers kompetanse på skal fremme læring og sikre et best mulig grunnlag for sluttkarakteren. Det finnes mange ulike måter å måle kompetanse på. Vi i SV vil se på ulike ordninger og en av de ordningene som peker seg ut er mappevurdering.

En grundigere vurderingsform

Mappevurdering er at i stedet for en enkelt prøve som gir en selvstendig karakter så får man vurdering basert på flere ulike grunnlag som samles i en felles mappe.

En måte å gjøre dette på er at ved slutten av året kan man etter bestemte kriterier selv velge ut de arbeidene som skal telle med ved fastsettelse av den endelige karakteren. På den måten blir også egenvurderingen og refleksjon over egen utvikling et viktig element i vurderingsmåten.

Dette er en mer ressurskrevende metode for å måle kompetanse enn tradisjonell eksamen, men elevene fortjener grundige vurderingsformer.

Eksamen har blitt brukt til å teste elevers kompetanse i århundrer og det finnes bedre måter å gjøre det på. Derfor er det merkverdig at Høyre er fastlåst i et gammeldags kunnskapssyn for uansett hva spørsmålet i skolen er så svarer Høyre med mer rigid testing, pugging og pisk. For er det opp til Høyre skal man ha enda flere eksamener uten at det vil føre til økt læringsutbytte for elevene.

For SV er det viktigste at vi skaper en skole som gir alle elever muligheten til å lykkes. En skole som styrker lærelysten, tar elevene på alvor og gir vurderingsformer som viser elevenes kompetanse.

Skal vi få til det er det på tide å avskaffe eksamen og innføre nye vurderingsformer.

