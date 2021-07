Høye smittetall – kan bli aktuelt med nye tiltak

Det siste døgnet har det blitt påvist 54 nye smittetilfeller i Bergen. 38 av de smittede er nærkontakter, fire er importsmitte, åtte har ukjent smittevei, mens to er foreløpig ikke klarlagt.

– Det er alt for høyt. Vi er bekymret, da smitten i kommunen for to uker siden var veldig lav, sier fungerende smittevernoverlege Kjell Haug til TV 2.

Kommunen skriver at de er i kontakt med Folkehelseinstituttet om det kan være aktuelt å innføre nye tiltak.

Haug sier at mye av smitten blir spredt på serveringssteder. De smittede er stort sett unge mennesker i alderen 20 til 29 år.

– Det er viktig at gjester i restauranter, barer og liknende er ekstra oppmerksomme på at dette kan være en smittearena og at de husker å følge smittevernreglene når de er på besøk der. Særlig viktig er det å forsøke å holde nødvendig avstand til andre gjester enn dem man selv er sammen med slik at smitterisikoen reduseres.

Han oppfordrer også ansatte på utesteder til å bruke munnbind på jobb så lenge smittetallene er høye.

– Det er fare for at smittevernreglene har havnet i baksete. Vi ber om at folk husker på de rådene og reglene som har vært gjeldene.