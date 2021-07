Ulykkesduoens traumatiske kveld: – Jeg hulket som et lite barn

Kristoffer Brun og Are Strandli snakket ut etter mareritt-døgnet.

Roerne Kristoffer Brun og Are Strandli droppet torsdagens B-finale i dobbeltsculler etter å ha kantret ut av båten i semifinalen.

Det på grunn av at det ikke ville være mulig å levere en god prestasjon. Are Strandli fortalte at kjente rygg-plager kom tilbake i løpet av kvelden som en følge av kantring.

Han prøvde behandling på rostadion, men skjønte rimelig kjapt at det ikke var noe poeng. På pressekonferansen forteller han også at han ikke ville rodd en eventuell A-finale med de samme smertene.

Det mest traumatiske var likevel det mentale stresset.

– Det har vært et røft døgn. Når noe så uventet skjer, som det gjorde i går, så er det masse følelser og det går opp og ned. Vanskelig å vite hvordan man skal takle det, selv om vi er heldige som har hverandre. Vi har sovet lite. Det har vært mye tanker som har surret rundt i hodet, sier Strandli på en pressekonferanse i OL-landsbyen.

– Det er helt sykt at det skjer. Jeg håper det er noen andre hver gang jeg ser det. Det er tragisk og føles fortsatt litt uvirkelig.

De har aldri opplevde noe lignende.

– Man våknet i morges og det kjentes ut som et mareritt og håpte på at det var det. Vi har snakket mye, ledd litt og grått litt, sier Kristoffer Brun.

– Det var en vond kveld og vanskelig å legge seg. Sliten og oppspilt og fortvilet. Det er fryktelig mange år siden jeg har grått, men i går hulket jeg som om jeg var et lite barn. Man har vært gjennom noen faser de siste 24 timene.

PÅ VEI TIL PRESSEKONFERANSE: Are Strandli og Kristoffer Brun. Foto: Lise Åserud

Brun omtaler det som en symbolsk handling da han rodde i mål alene i båten, siden Strandli nå skal gi seg med roing og duoen oppløses

Han forteller at de har fått mye støtte, både fra lagkompiser til stede og andre via sosiale medier.

– Det er kanskje det hyggelige med dette. Man har fått så mye omtanke og fine tilbakemeldinger. Blir rørt av det. Så er det godt å kjenne på at så mange setter pris på oss, og ikke bare resultatene.

De to hadde fått juling både fysisk og psykisk, opplyste fysioterapeut og medisinsk ansvarlig Daniel Lilltveit Berge torsdag morgen i Tokyo. Han fortalte at duoen blant annet hadde samtaler med psykolog Britt Tajett-Foxell.

– Vi har snakket med hverandre og med støtteapparatet. Det er ikke noe uvanlig med det, men vi har fått veldig god hjelp. Vi har sittet i samme båt i mange år, det er en spesiell situasjon og derfor er det mye som skjer på en gang, sier Are Strandli.

Strandli har jobbet som journalist i Finansavisen, men skal nå begynne i en ny karriere som skipsmegler-trainee i Astrup-Fearnley.