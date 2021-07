Skal ha blitt utsatt for angrep – slik går det med Svanhild nå

TV 2 skrev onsdag om det som ble omtalt som et brutalt angrep på en svane, på Grodås i Volda.

Veterinær Jan Valheim fortalte da at svanen, som har fått tilnavnet Svanhild, hadde flere skrubbsår, og at spiserøret hennes hadde forskjøvet seg fra venstre til høyre side. Valheim sa også at det kunne bli aktuelt å avlive svanen.

Torsdag morgen sier veterinæren at det ser ut til at Svanhild nå har «vesentlig bedre utsikter».

– Da jeg undersøkte den i går kveld, så var den på beina igjen, og hadde også begynt å drikke litt. Noen unger kjøpte også mais, som visstnok er livretten hennes, og hun tok til seg noe av det, sier Valheim.

Han forteller at det ikke virker som at spiserøret har fått noen sår, men understreker imidlertid at det stadig er avgjørende at svanen får i seg mat.

– Slipper dere å avlive den?

– Jeg håper det. Det har jo nesten blitt et folkekrav om at svanen skal komme hjem igjen, den har jo blitt en attraksjon her i bygda.

I kontakt med Dyrebeskyttelsen

Veterinærfaglig rådgiver i Dyrebeskyttelsen Birgitte Fineid forteller at de vurderte å ta svanen inn på rehabilitering, men at de nå har bestemt seg for å heller være tilgjengelige for å hjelpe svanen der den er, på Grodås i Hornindal i Volda.

– Det ser ut til at den klarer seg, men vi står parate til å hjelpe til, sier hun til TV 2.

Fineid sier også at det ser ut til at svanen nå får i seg mat.

HORNINDØL: Svanen har holdt til på Grodås i Hornindal i Volda siden mai. Foto: Frode Sunde/TV 2

Mener hun handlet i nødverge

Ifølge et vitne til det omtalte angrepet på tirsdag, skal en kvinne ha sagt at hun ville drepe svanen, samtidig som at hun forsøkte å vri om halsen dens.

Møre og Romsdal politidistrikt bekreftet til TV 2 at de har opprettet en sak i forbindelse med hendelsen. De fortalte også at kvinnen som skal ha begått angrepet mot svanen selv tok kontakt med politiet.

Til avisen Sunnmørsposten forklarer kvinnen at hun handlet i nødverge.

– Jeg var åpenbart i fare, og handlet i nødverge. Jeg kjempet for livet mot denne svanen, og gjorde det jeg måtte for å redde meg selv og hundene, sier hun til avisen, som har anonymisert kvinnen.

Hun forteller at hun tilnærmet seg svanen fordi hun var bekymret for at den skulle agere mot en gutt som matet den med gress.

GJEST: Svanhild har ofte oppholdt seg i hagen til Hotel Raftevold. Hotellsjef Elisabet Løvlid håper svanen forblir i bygda. Foto: Frode Sunde/TV 2

– Jeg håper de vedtar å avlive svanen. De er pene å se på, men de er livsfarlige, sier hun videre.

– Vi har ikke sett henne i dag

Svanhild har ofte oppholdt seg i hagen til Hotel Raftevold på Grodås. Hotellsjef Elisabet Løvlid sier torsdag til TV 2 at hun ikke har sett svanen i dag.

– Hun har nok trukket seg tilbake, det var jo mye oppstuss i går, sier hun.

– Men vi håper jo selvfølgelig at hun dukker opp igjen, fortsetter hotellsjefen.