Norge hevet seg etter svak start – kjørte over Montenegro

De norske jentene leverte en svak førsteomgang i torsdagens kamp mot Montenegro, men i den andre viste Norge sin overlegenhet. Etter 13-13 til pause tok de norske stjernene ansvar i den andre, og det ble tidlig klart hvor poengene skulle ende.

Etter pause tok de norske stjernene ansvar, og anført av Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Henny Reistad kjørte de regelrett over montenegrinerne.

Norge stengte av bakover, og løp Montenegro i senk framover, og de norske jentene ga seg ikke før det stod 23-35 i målprotokollen. Dermed står Norge med tre seiere på tre forsøk så langt i OL, etter å ha slått Sør-Korea og Angola tidligere i mesterskapet.

– Vi snakket om det i pausen, at første omgang ble litt som vi kunne forvente. De gikk ut i hundre, og var tøffe og aggressive. De spilte veldig smart angrepsmessig i førsteomgangen, i alle fall de første 15-20 minuttene før vi fant ut av det. Så visste vi at vi hadde skapt så mange sjanser at det handlet mest om å fortsette å spille og sette sjansene. Når vi fikk orden på forsvaret og begynte å sette sjansene var vi veldig klare på at dette tar vi, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til Discovery etter kampslutt.

Reistad-skade trolig ikke alvorlig

Reistad fikk behandling på sidelinjen etter å ha landet på skulderen, men verken hun eller landslagslegen tror det er noe alvorlig.

– Det ser ut som en ren slagskade, sier landslagslege Nils Ivar Leraand til TV 2.

Reistad var en av spillerne som virkelig tok ansvar da Norge slet, og endte med sju scoringer. Hun sier laget hadde roen hele veien.

– Vi var ikke stresset. Vi var forberedt på at det kunne bli sånn. Vi visste at vi måtte beholde roen for å kunne dra ifra, sier hun til Discovery.



Svak norsk åpning

Norge var klare favoritter før møtet med Montenegro, men etter en ok start, ble det tungt utover i førsteomgang for de norske jentene. På stillingen 8-5 til Montenegro, tok landslagstrener Thorir Hergeirsson timeout allerede etter et kvarter. Det ga umiddelbar effekt, og tre minutter senere var Montenegros ledelse hentet inn.

Derfra og ut omgangen ble Norge hengende et hakk etter hele veien. De norske jentene slet med Montenegro-keeper Ljubica Nenezic, men med to kjappe scoringer mot slutten av omgangen sikret Norge uavgjort, og 13-13 ved pause.

– De norske jentene fremstår nervøse i denne omgangen, var dommen fra ekspertkommentator Ole Gustav Gjekstad.

Pangstart på andreomgang

Norge tok med seg flyten fra det siste minuttet av førsteomgang inn i den andre. De norske jentene fikk fart på kontringsspillet, og tvang montenegrinerne til å ta timeout allerede fire minutter ut i omgangen, på stillingen 18-15 til Norge.

Nå hadde de norske jentene virkelig fått opp farten, og herfra og ut var det liten tvil om hvor poengene skulle ende opp. Norge fikk mye mer sving på angrepsspillet enn før pause, og stod også bedre imot bakover. Nå var det fullstendig enveiskjøring, og midtveis i omgangen hadde den norske ledelsen vokst til 26-18.

Norge fortsatte å dominere, og vant til slutt meget komfortabelt.

– Det har vært en virkelig god omgang, og vi har sett et norsk lag som virkelig har tatt tak både defensivt og offensivt i andreomgang, konkluderte Gjekstad.