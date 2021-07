Deltavarianten og R-tallet stiger: – Ikke veldig bekymringsfullt

I FHIs ferske ukesrapport kommer det frem at R-tallet, som viser hvor mange en person smitter videre, ifølge en usikker beregningsmodell kan ha steget til 1,1.

– Det er en moderat stigning, men det er ikke veldig bekymringsfullt. Det er som forventet at vi nå får en stigning på grunn av at deltavarianten har tatt over som hovedspredningsvirus i Norge, sier Frode Forland, fagdirektør i FHI til TV 2.

Forland påker på at opphevingen av flere reiserestriksjoner og større ansamlinger av folk har ført til lokale smitteutbrudd som slår inn på R-tallet og smittestatistikken.

– Ser større økning

– Vi ser en 80 prosent økning i Bergen. Kan man kalle det moderat?

– Tallene fra ukesrapporten fra forrige uke viser en 25 prosent økning, som er moderat fra et veldig lavt nivå. Men de siste tre dagene har vi sett at denne trenden fortsetter og at vi ser en litt større økning, sier fagdirektøren.

SMITTETRYKK: De siste to døgnene er det registrert 85 tilfeller av koronaviruset i Bergen. Tirsdag opplyste kommunen at R-tallet er på 1,5. Foto: Marit Hommedal / NTB

Forland sier Norge tåler et større smittetrykk enn tidligere, siden mange er vaksinerte og sykehusinnleggelsene fortsetter å gå ned.

Samtidig understreker fagdirektøren at fellesferien og færre ressurser til vaksinering gjør det vanskelig for kommuner å slå ned lokale smitteutbrudd.

Frykter ikke importsmitte

– Du sier deltavarianten har begynt å få fotfeste, hva har det å si for hvordan høsten blir?

– Vi må nok vente flere utbrudd i tiden som kommer. Det ser vi nå i Danmark, Nederland og Storbritannia. Vi tror vi kan håndtere dette med god vaksinering.

HØYE TALL: Onsdag ble det registrert 23.511 nye smittetilfeller og 131 nye dødsfall. Det er det høyeste dødstallet i Storbritannia siden midten av mars, samtidig som smittetallene synker, ifølge britiske medier. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

– Mange er på reisefot, hvor bekymret er dere for importsmitte?

– Vi ser at vi får en del smitte fra røde land som Storbritannia og Spania. Det vil føre til et større smittetrykk i Norge, men det er fortsatt gode rutiner for å sette innreisende i karantene. Vi tror ikke det blir en stor bølge fra importsmitte.

Forland sier det meste av utbrudd i Norge fortsatt er knyttet til smitte fra utesteder og forsamlinger.

– Klokt å vente

Under regjeringens pressekonferanse onsdag ble det klart at de utsetter trinn 4 av gjenåpningen. En økende smittetrend både i Norge og resten av Europa er mye av årsaken.

– Kan deltavarianten og importsmitte påvirke gjenåpningsplanen videre?

– Vi synes det er en klokt å avvente videre gjenåpning. Det er viktig for å blant annet få skolene på grønt nivå fra slutten av august. Det er fortsatt viktig å hindre smitte i denne aldersgruppen.

Fagdirektøren sier det er tegn til at koronapandemien er på vei mot en stabil situasjon i Norge. I resten av verden herjer imidlertid pandemien fortsatt, understreker Forland.

– Pandemien er definitivt ikke over. Den har fortsatt store konsekvenser for land som ikke har god vaksinetilgang eller helsesystem som kan håndtere dette. Det kan slå tilbake på Norge, med smitte tilbake i nye varianter.