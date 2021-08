Chevrolet Camaro og Dodge Challenger har lang tradisjon for å være konkurrenter på muskelbil-markedet.

Dodge la virkelig lista, da de introduserte sin verstingmodell Challenger SRT Demon – med opptil 840 hestekrefter med Demon Crate-pakken og høyoktanbensin.

Den skrev seg like godt inn i Guinness Rekordbok i sin tid – med 0-60 mph (ca 96 km/t) på 2,3 sekunder.

Camaro hadde ikke noe å svare med på akkurat den. Ikke før nå.

I forbindelse med sitt 30-årsjubileum, har nemlig den anerkjente tuneren Hennessey, laget et mildt sagt potent svar på tiltalten.

Og siden Dodgen heter Demon, må selvsagt Hennesey sin galematiasbil hete Exorcisten. Noen ganger må man bare elsker amerikanere ...

Snart elektrisk

Nyheten kommer i kjølvannet av at General Motors, som blant annet eier Cadillac og Chevrolet, har uttalte at de skal ha 30 nye elbiler innen 2025. Ti år etter det, skal de utelukkende ha elbiler i stallen sin. Det er nyheter som nok får en blandet mottakelse blant amcar-fansen.

En av bilene som blir elektrisk, er ikonet Camaro. Den skal etter planen leveres med bensinmotor for siste gang i 2024. Etter det blir den elektrisk.

Les vår test av innstegsmodellen av Camaro her

"Supercar-slayer"

Men før den tid, skal det altså herjes – i god, gammel muskelbil-stil. Det sørger Hennessey for å bidra til. De kaller jubileumsmodellen sin en "supercar-slayer". Veldig mye tilsier at de har dekning for å gå høyt ut.

Bare smak på denne menyen:

Til forrett: 1.013 hestekrefter og helt hinsides 1.197 Nm dreiemoment. Dermed går 0-60 mph (ca 96 km/t) på bare 2,1 sekunder.

Hovedretten er kvartmila (selve målestokken i USA) på 9,57 sekunder.

Desserten serveres i form av en toppfarten på 349 km/t.

Godt innenfor kategorien supercar-slayer, der altså.

Koster fra 2,8 millioner – og det er billigste modell

Her er det altså plass til over 1.000 hestekrefter.

Kostbar

I USA koster Hennesey-Camaroen, som bare skal bygges i 30 eksemplarer, fra 1,2 millioner kroner. Hva den vil ende på om den kommer til Norge, tør vi nesten ikke å tenke på.

Hver bil får to års garanti og en plakett som viser hvilket nummer i rekken den er.

– Vi har holdt på med tuning siden 1991. I Exorcisten har vi samlet all erfaringen vi har gjort oss i en bil. Den er selve essensen i amerikansk muskelbiltradisjon, og har akselerasjon nok til å ydmyke nesten enhver bil som finnes, sier Hennessey-sjef, John Hennessey.

Finnes bare én i Norge – vi har testet den

Amcar-redaktørens valg

Vi har spurt en av de i Norge som har mest kunnskap om amcar, Lord Anstein Landsem, hvilken han ville valg: Dodge SRT Demon eller Anniversary Edition Exorcist.

– Oi! Den var vrien. Dette er to vanvittige biler, og muskelbil på sitt mest brutale og ekstreme. Det diplomatiske svaret er at ingen av disse kan bli feil. Men må jeg velge en, faller det ned på personlig smak. Jeg syns Demon ser hakket bedre ut. Så det faller ned på noe såpass enkelt. I tillegg har jeg troen på at Demon kommer til å stå som et større ikon og samleobjekt hvis vi spoler fram 10-20 år i tid. Så det blir Demon på meg, konkluderer Amcar-redaktøren.

Camaro med bensinmotor kjører ubønnhørlig mot solnedgangen. Men den gjør det med en "pling i bollen"-rask utgave – altså med stil.

Nå gjør den comeback – og blir svindyr

Video: Se vår test av Camaro her:

Chevrolet: Ingen importerer drømmebilen til Norge – det gjør Ståle noe med