Mustafa Hasan (18) vant i retten – får prøvd saken sin på nytt

Torsdagens dom, som er avsagt under dissens, innebærer også at UNE må betale 1.660.313 kroner til Hasan i saksomkostninger.

UNE bekrefter at de har mottatt dommen.

– Det er en omfattende dom hvor vi vil trenge noe tid på å vurdere innholdet. Flere av de som kjenner saken best, er på ferie nå, og vi vil ikke kunne gi noen kommentarer til innholdet i dommen før de har kommet tilbake og har rukket å se nærmere på den, skriver rådgiver Rolf Tore Thomassen i UNE til TV 2.

En av mange som jubler over dommen, er Øyvind Trydal i støttegruppa for Mustafa. I tre år har han jobbet for at Mustafa skal få bli i landet.

– Fantastisk!

– Dette er en veldig gledelig nyhet og en seier, etter det som har vært en krevende prosess i tre år. Denne dommen er en bekreftelse på at det vi har drevet med er riktig, og det er fantastisk, sier Trydal til TV 2.

Men han er veldig spent på hva som skjer videre i saken.

– Vi har sett hvordan UNE har håndtert slike saker tidligere. Men jeg tror ikke at Mustafa sin sak nå kan gå under radaren slik som Farida-saken gjorde, sier Trydal.

Mustafa Hasan her sammen med advokatene Nicolai V. Skjerdal (t.h.) og Vilde Glosemeyer Havrevold (t.v) Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

Trydal er også litt skremt, da han mener denne dommen også sier litt om manglende rettssikkerhet.

– Mustafa hadde aldri fått opp saken sin dersom han ikke hadde hatt så mange støttespillere. Dette viser at rettssikkerheten i Norge er helt avhengig av at man har ressurssterke personer med seg, sier han.

– Har fått arr

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien sin i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse.

Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Etter at Hasan fylte 18, mottok han et endelig utvisningsvedtak fra UNE.

UENIGE: Dommen i Oslo tingrett er avsagt under dissens. Foto: Frode Sunde / TV 2

Utreisefristen til 18-åringen var egentlig 1. juli, men ble i slutten av juni utsatt til 1. september.

– Uansett om jeg vinner eller taper dette, har jeg fått arr, og det har jeg fått her i Norge, sa Hasan da saken ble behandlet i retten i juni.

Etter at saken ble offentlig kjent, har det blitt holdt flere demonstrasjoner, og over 100.000 har skrevet under på en underskriftskampanje for å la Hasan bli i Norge.

Et sentralt punkt i søksmålet mot UNE er at Hasans ett år eldre bror, Abdel, har fått opphold.

– En skam

Øyvind Trydal var også en av dem som vitnet for Mustafa under rettssaken, da han har vært både fotballtrener og en nær voksen for Mustafa gjennom flere år.

Blant det Trydal snakket om i retten, var en hendelse under et møte i 2016, da Mustafa som 14-åring var i en høring med Utlendingsnemnda.

– Før det formelle startet under det møtet, sa intervjueren i UNE direkte til Mustafa at «uansett hva du sier her i dag, vil det ikke ha noen betydning for saken din». Og det er vel litt sånn vi opplever at Mustafa har det, sier Trydal.

– Det har ikke noen betydning hva som egentlig har skjedd, for det er noen som har bestemt seg allerede.

Trydal tok også opp andre temaer under rettssaken som Mustafas tilknytning til Norge, hans relasjoner til nærmiljøet og oppvekstsituasjonen hans.

– Sentralt er at Mustafa har tatt del i det norske samfunnet i 12 år, uavhengig av om han har hatt en lovlig oppholdstillatelse, om familien har hatt det eller ikke, sier Trydal.

– Hva tenker du dersom dette ikke går veien for Mustafa?

– Da bare skammer jeg meg. Da føler jeg sånn skam for at politikerne våre ikke følger opp sine egne lover og regler. For det kan ikke være sånn de har ment det når de har skrevet lovene, sier Trydal.