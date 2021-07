Tsunamivarsel etter kraftig jordskjelv i Alaska

Det er registrert et kraftig jordskjelv i Alska med en styrke på 8,2. Amerikanske myndigheter har sendt ut et tsunamivarsel.

Onsdag klokken 22.15 lokal tid ble den amerikanske delstaten Alaska rammet av et kraftig jordskjelv.

Jordskjelvet hadde sitt episenter ute i havet, 91 kilometer sørøst for byen Perryville i Alaska, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Dette er det største jordskjelvet som er målt i USA siden 1965 og er ett av de ti sterkeste i landets historie.

Det er foreløpig ikke meldt om personskade etter skjelvet.

Fare for tsunami

Jordskjelvet ble etterfulgt av syv etterskjelv. To av dem hadde en styrke på 6,0.

Det kraftige skjelvet kan ha utløst en tsunami og det er nå sendt ut tsunamivarsel for den sørlige delen av Alaska og delstatens halvøy.

Japansk Meterologiske Institutt undersøker om det er risiko for at en tsunami kan ramme Japan på grunn av det kraftige skjelvet. Myndighetene i New Zealand undersøker også den potensielle faren for tsunami.

250 døde

De fleste av USAs kraftigste jordskjelv har skjedd i Alaska, som ligger lengst nord i landet.

I 1964 ble delstaten rammet av det kraftigste skjelvet i amerikansk historie. Skjelvet hadde en styrke på 9,2 og over 250 personer mistet livet.

Saken oppdateres.