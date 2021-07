Dette skjedde i OL i natt – 29. juli

Etter et tungt OL for de norske roerne ble det torsdag en opptur. Kjetil Borch tok seg enkelt til finale etter at han vant sitt semifinale-heat i singelsculler.

– Kroppen føles bra, og er klar til i morgen, sa Borch etter løpet.

Den norske duoen Kristoffer Brun og Are Strandli rodde ikke B-finalen i lettvekt dobbeltsculler etter at de kantret og gikk vannet under gårsdagens semifinale. Årsaken skal være fysisk.

Tomoe Zenimoto Hvas var godt med de første 100 meterne, men derfra og ut ble det tungt for nordmannen. Dermed blir det ingen finale for han på 200 meter medley.

BMX-utøver Tore Navrestad (25) tok seg til semifinale i OL torsdag. Han tok tredjeplassen i alle heatene under kvartfinalen i BMX-sykling, og det holdt til å ta seg videre til semifinalene.

Uten Henrik Christiansen ble det en skrell i finalen på 800 meter fri i Tokyo-OL. Amerikanske Robert Finke, som kom inn til lekene med en personlig rekord langt svakere enn de antatt beste, leverte en forrykende sluttspurt og vant på tiden 7,41,87.

Kina tok et overraskende gull på 4x200 meter fristil fro kvinner. De slo favorittene USA og Australia, og svømte inn til ny verdensrekord.

Seileren Herman Tomasgaard er med i medaljekampen i laser. Han ble nummer ti på den syvende seilasen torsdag, og ligger på fjerdeplass sammenlagt.

Regjerende verdensmester og en av favorittene i herrenes stavsprangkonkurranse Sam Kendricks er ute av OL etter å ha testet positivt for koronaviruset.