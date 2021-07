Rekordflom tross mareritt-år: – Han har noe ekstraordinært

Den norske flaggbæreren Tomoe Zenimoto Hvas (21) føler seg hjemme i japanske farvann.

Det er kanskje ikke så rart. 21-åringen med japansk mor og norsk far startet svømmekarrieren nettopp her for 14 år siden. I det som i trenings-lærebøkene kalles « den motoriske gullalder» gikk lille Tomoe en god skole, i et land kjent for å fostre teknisk veldig dyktige svømmere.

Det betyr noe ekstra for store Tomoe at det er nettopp i dette landet han gjør sin olympiske debut.

– Det er helt fantastisk. Det har vært drømmen min veldig lenge å kunne representere Norge her i mitt andre hjemland, sier Zenimoto Hvas, som nå er «Big in Japan.»

Han forteller at det strømmer inn med meldinger fra nye japanske fans etter at de på TV-sendingene her har merket seg norsk-japaneren som setter rekord på rekord.

– Det setter jeg veldig pris på, sier den litt blyge, men ikke skyggeredde, bæringen.

PÅ VEI TIL JOURNALISTENE: Tomoe Zenimoto Hvas. Foto: Stian Lysberg Solum

Rekordflom

Det er gått fem minutter siden han har slått i målplaten når han møter fire norske journalister i mixed zone. Han står i bar overkropp og akkrediteringen rundt halsen. Fremdeles drypper vannet fra krøllene. Opplevelsen er fersk. Selv om dette løpet ikke ble fullklaff, skinner det gjennom at han ikke er veldig lei seg for det.

Kanskje fordi det for ikke lenge siden var usikkert om han i det hele tatt kunne stå der.

Kanskje også fordi OL-debuten har gått over all forventning.

PS: Senere torsdag satte Zenimoto Hvas også norsk rekord på 100 meter butterfly. 52,22 var en forbedring av egen rekord med 17 hundredeler og ga 27. plass.

Norsk rekord på 200 meter butterfly, 19. plass og bare 35 hundredeler fra semifinale, før kanonløpet på 200 meter medley i forsøksheatet. 1.57,64. Nordisk rekord. Han var trolig bare et godt løpsopplegg unna en finaleplass på sistnevnte øvelse.

– Jeg gjør en liten uerfaren tabbe, sa Zenimoto Hvas, som ikke ville skylde sprekken de siste 50 meterne på overtenning.

Trener Sondre Solberg mener adepten ville litt for mye, særlig på ryggsvømmingsdelen av distansen som inneholder alle fire stilarter i bassenget. Han tok deler av skylden, fordi han hadde gitt instruksjoner om endringer på nettopp den stilarten. Det kan ha blitt for mye Møllers Tran.

RYGGSVØMMER: Tomoe Zenimoto Hvas bygget seg opp en luke på ryggdelen av 200 meter medley. Foto: Stian Lysberg Solum

– Hadde lyst å gi opp

Men Zenimoto Hvas hadde ingenting å tape etter drømmeløpet i forsøket. Bare å komme til Tokyo var en seier. Å sette norsk rekord var en bonus. Å komme til semifinale var en triumf.

For bare noen måneder siden var han nær ved å gi opp den olympiske drømmen.

– Det var mange ganger jeg hadde lyst til å gi opp. Jeg vurderte å slutte med svømming, sier han ærlig.

Han forteller at koronasituasjonen med stengte basseng, karantener ved reising for å trene eller konkurrere og noen personlige ting som han ikke vil gå i detaljer om har gjort at det har væt opp og ned med motivasjonen.

– Det har vært tøft mentalt.

– Jeg er veldig glad i svømming og egentlig ikke så flink til noe annet. Jeg brukte mange treningstimer på land og slet med det. Jeg klarte ikke helt å se lyset i enden av tunnelen. Å være i bassenget og jobbe med det jeg elsker gir meg energi.

SJEKKER RESULTATET: Tomoe Zenimoto Hvas etter målgang. Foto: Stian Lysberg Solum

Trener Sondre Solberg bekrefter at det har vært utfordrende.

– Det siste året har ikke gått på skinner, sier han lakonisk.

– Tomoe er en veldig konkurranseperson og når man tar vekk det fra folk som er drevet av å konkurrere, så får du utfordringer med motivasjon og den type ting. Det har vært mye samtaler og mye jobb. Det er ikke alltid man har vært sikker på at det kom til å gå.

– Folkene rundt meg har vært en stor hjelp for meg og løftet meg opp når jeg trengte det, bekrefter Hvas.

Solberg er fornøyd, tross bommen i semifinalen. Han ser en utøver som har løftet seg ut av et mørkt sted, og kommet dit målet var: Å være i sitt livs beste form når det gjelder som mest. Han beskriver Zenimoto Hvas som uberegnelig i treningen, at han noen dager kan tåle alt, men andre dager lite.

– En kunstnersjel

Både hovedpersonen og treneren beskriver den sist perioden inn mot OL som «veldig, veldig bra». Det har også gitt umiddelbare resultater.

– En av de tingene han har noe å gå på er kontinuitet og det å klare å holde motivasjonen over tid. Han er litt kunstnersjel. Jeg tror dette OL og det siste året styrker ham. Det har gitt ham kunnskap om seg selv og om hva som kreves. Jeg tror han har veldig mye å se frem mot.

– Hva forteller det at han kan prestere slik etter det året han har hatt?

– Det forteller meg at potensialet til Tomoe er helt der oppe. Litt av utfordringen har vært å få han til å tro på det selv. Jeg tror han begynner å tro på det. Han ser at han kan være helt der oppe med de aller, aller beste. Det er ikke mye som skal til. Det er ikke så veldig langt frem. Men det koster litt og den siste biten koster mest.

– Vi vet, og alle som kan og forstår svømming ser, at han har noe ekstraordinært. Med den læringen og erfaringen han får med herfra, så gleder jeg meg allerede til neste OL. Det er bare tre år til.

FLAGGBÆRER: Tomoe Zenimoto Hvas og Anne Vilde Tuxen på åpningsseremonien. Foto: Hannah Mckay

Sondre Solberg har coachet både Alexander Dale Oen og Aleksander Hetland de de tok VM-gull i svømming. Han vet hva som skal til.

Ifølge treneren er det en heltent Zenimoto Hvas som allerede under disse lekene er mest opptatt av å finne ut hva som skal til. Faktisk må han bremses for å holde fokus på det som skjer her og nå, og ikke på jobben som skal gjøres frem mot Paris.

Men at det bare er tre år til er definitivt ingen ulempe. De får nå en flyvende start, ifølge treneren.

– Om jeg fortsetter utviklingen som nå, kan OL om tre år bli en helt annen opplevelse. Da kan jeg konkurrere om finaler og medaljer, sier Tomoe Zenimoto Hvas.