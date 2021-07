Norsk-japanske Hauge om OL på hjemmebane: – Det er litt surt

OL på hjemmebane - noe de aller fleste idrettsutøvere drømmer om.

Og norsk-japanske Sakura Hauge får oppleve det, men på grunn av koronapandemien er det ikke som hun alltid har drømt om.

– Det er ingen på tribunen, og du kan ikke ha familie som heier på deg. Så selv om det er kjekt, føler jeg dessverre at man mister litt av den OL-følelsen. Det er ikke det samme, forteller Sakura Hauge til TV 2 etter tapet mot Sør-Korea.

– Skulle ønske familien min var her

Hauge har norsk far og japansk mor, og har vokst opp med norsk håndball. 34-åringen har tidligere spilt i den norske toppdivisjonen for Nordstrand, Tertnes og Vipers. Hun var med i Norges bruttotropp til EM i 2010, men har ingen landskamper for Norge.

I 2015 valgte hun å representere Japan og nå får hun spille OL i storslåtte Yoyogi National Stadium i Tokyo. Men foran folketomme tribuner.

– Jeg synes det er litt surt. Og for min egen del også skulle jeg ønske familien min var her.

Bergenseren reiser stadig vekk til Japan for å besøke familie og kjente, men nå har hun ikke vært i morens hjemland siden VM i Kumamoto i 2019.

– Jeg skal bli igjen litt etter OL for jeg har ikke vært der siden VM. Det er jo cirka 19 måneder siden, så det er ganske lenge. Jeg har savnet kulturen, og det at det er så annerledes fra Norge og Europa. Maten og alt.

Kan ikke stole på forsvaret

I åpningskampen gikk Japan på et tap mot Nederland 21-32, men slo hardt tilbake mot Montenegro og vant overraskende 29-26 . Da herjet Hauge mellom stengene.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt. Men jeg skal ikke lyve - det er veldig annerledes fra Europa og jeg får ikke alltid den hjelpen jeg kan få fra forsvaret.

For det er ikke alltid like enkelt å være målvakt for et lag med andre tradisjoner på håndballbanen enn Hauge er vant til fra europeisk håndball.

– Jeg tror ikke de andre spillerne alltid skjønner hvor tungt det kan være å være målvakt på dette laget. De skjønner ikke det med at du skal ha et hjørne, og det blir veldig mye nærskudd. Men det var jo kjempegøy at vi vant.

– Frustrerende?

– Det er måten de spiller på i Japan. De spiller ikke forsvar slik vi gjør. Det er litt sånn at alt går, og de tenker ikke på at målvakt skal ha det eller det hjørnet. Det er noe vi har prøvd å få inn i landslaget. Jeg kan ikke stole på dem på samme måte. Og så har vi ikke høyden til å blokke, så det blir mye på egenhånd.