Finalen røk for Hvas

Tomoe Zenimoto Hvas var godt med de første 100 meterne, men derfra og ut ble det tungt for nordmannen. Dermed blir det ingen finale for han på 200 meter medley.

Onsdag knuste Tomoe Hvas den norske rekorden med nesten to sekunder på 200 meter medley. Torsdag fikk han det tyngre.

Nordmannen kom godt ut, og lå som nummer tre etter 100 meter, men derfra og ut ble det tungt. Til slutt endte nordmannen sist i sitt heat, med tiden 2.00,21. Det var over to og et halvt sekund saktere enn siste finaleplass.

– Det var ikke overtenning, men jeg går nok for hardt ut. Det kostet for mye de siste 50 meterne. Jeg hadde ikke noe å tape på det, så jeg går all-in. Det er litt uerfarent av meg, jeg dro den litt for langt, sier han til TV 2 etter semifinalen.

– Det var en uerfaren tabbe på en måte. Det er første gang jeg er i semifinale i et så stort mesterskap, så jeg burde kanskje stolt litt mer på meg selv og åpnet litt roligere første 100.

Han er fornøyd med OL så langt til tross for at det ikke blir noen finale.

– Det har vært et fantastisk OL. Fra flaggbæring til å svømme fort på 200 meter butterfly og også en fantastisk 200m medley, sier han.

I kvalifiseringsheatet knuste han sin norske rekord på distansen med 1.57,64. Det holdt til semifinaleplass.

Hadde 21-åringen gjentatt tiden i semifinalen, ville det gitt ham finale.

– Det er herlig å se at han er så uredd, sier trener Sondre Solberg til TV 2 og VG som møter ham i svømmehallens mixed zone.

Han er veldig fornøyd med elevens resultater: Solide norske rekorder både på 200 meter butterfly og 200 meter medley.

– Akkurat løpet nå gjorde han ikke det som var planlagt. Han ble litt ivrig på ryggen og brente av litt for mye der. Da smalt det litt. Ryggsvømmingen er nøkkelen til medley for ham, det visste vi. Han må være akkurat på riktig side av grensen der, ellers så smeller det.

– Det var egentlig tanken at han ikke skulle gjøre for mye. Nå ville han litt for mye og prøvde litt for hardt. Tiden han gjorde i går hadde holdt til finale, så kanskje burde man stolt mer på seg selv.

Hvas, som vant gull under ungdoms-OL i 2018, har norsk far og japansk mor, og bodde i OL-vertsnasjonen mellom 2007 og 2010.

Hvas, som har japansk mor, var norsk flaggbærer sammen med stuperen Anne Tuxen under åpningsseremonien forrige uke. Mandag satte han norsk rekord på 200 meter butterfly med 1.56,30, men det holdt ikke til semifinaleplass. Han ble nummer 18 i den øvelsen.