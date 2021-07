Norsk ro-opptur – Borch enkelt til finale: – Blir tøft som faen

Det har vært noen spesielle dager for den norske ro-leiren under OL i Tokyo. Olaf Tufte fikk en tung slutt på sin OL-karriere med en tredjeplass i B-finalen for dobbeltfirer, og den norske lettvekt dobbeltsculleren veltet i sitt forsøk på å nå finalen.

Torsdag ble det endelig en opptur.

Borch fikk en sterk start, og ledet etter de første 500-meterne. Også i dette løpet ble det dramatikk, men denne gangen var det kroaten Damir Martin som fikk problemer. Den kroatiske roeren klarte å holde seg i båten, og fortsatte å presse Borch.

Men Borch fortsatte den sterke roingen, og var sekundet foran Martin etter 1000 meter. Han hadde fin teknikk underveis i løpet, og bare økte forspranget underveis i løpet. Han satt inn en sluttspurt de siste 500-meterne, og rodde inn til en enkel seier, og dermed finale i singelsculler.

– Kroppen føles bra, og er klar til i morgen.

Borch har tenkt på denne finalen i fem år.

– Alt må være fleksibelt, man kan ikke låse seg til en plan. Jeg har tenkt på denne finalen i fem år. Så det er deilig å kunne stille nå, sier en optimistisk Borch før morgendagens finale.

Han forteller at han brukte de siste 500-meterne på å forberede seg til finalen i morgen.

IMPONERTE: Kjetil Borch rodde inn til seier i semifinalen i singlesculler. Foto: Leah Millis

– Jeg visualiserer litt inn mot mål, og kjenner på hvordan det kommer til å føles i mogen.

– Blir tøft

Han tror motstanden i finalen kommer til å bli knallhard.

– Det kommer til å bli tøft som faen. Grekeren, dansken og russeren er nok de tøffeste konkurrentene, forteller Borch.

Selv om det har vært noen tøffe dager for de norske roerne, sier Borch at stemningen har vært god i den norske leieren.

– Det har vært en ganske bra stemning, litt krisehåndtering. Men så har vi vært gode lagkamerater og støttet hverandre. Også har det vært tulling og vitsing. Sånn det skal være, forteller han etter gårsdagens nedtur i roleieren.

Den norske roeren kom inn på tiden 6:42.92. Det var 2,35 sekunder foran Martin fra Kroatia. Mindaugas Griskonis fra Litauen tok den siste finaleplassen fra det første semifinaleheatet.

– Representativt

Landslagssjef Johan Flodin, som har bursdag torsdag, var glad for en opptur for de norske roerne i Tokyo.

– Jeg synes det ser akkurat ut som vi hadde forventet. Han har stigende form fra forsøket til denne semifinalen. Han har god rytme og god økonomi. Kjetil håndterer også forholdene godt. Det er supert. Kjetil er alltid favoritt hos meg før en finale, sier Flodin optimistisk etter Borch sitt sterke løp

Han mener dette nivået er representativt for de norske roerne.

– Utur har vi hatt, men dette var representativt for nivået alle våre roere er på. Kjetil er raskest til 1500 meter av alle. Han trenger ikke ta ut alt for å vinne. Det er et styrketegn, forteller Flodin.

Han sier at han ikke er overrasket over Borch sitt sterke løp.

– Jeg visste at vi har dette i oss. Det er ikke en positiv overraskelse, men det er her jeg føler vi er, avslutter Flodin.

Greske Stefanos Ntouskos vant det andre semifinaleheatet. Han var rett bak den olympiske rekorden. Danske Sverri Nielsen og russeren Alexander Vyazovkin er også klar for finale.

Storfavoritten Oliver Zeidler fra Tyskland klarte ikke ta seg videre etter en fjerdeplass i den andre semifinalen.

Finalen går fredag, på den siste og avsluttende dagen med roing under OL i Tokyo.