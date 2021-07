Brun og Strandli rodde ikke B-finalen: – Har knapt sovet

Den norske duoen Kristoffer Brun og Are Strandli rodde ikke B-finalen torsdag etter at de kantret og gikk vannet under gårsdagens semifinale.

Fra den norske roleiren oppgis forfallet å være på grunn av fysiske årsaker, melder NTB. Strandli og Brun var på god vei mot finaleplass i semifinalen før de kantret og hvanet i vannet. De har vært klare medaljefavoritter i lettvekt dobbeltsculler i Tokyo.

– Det er en totalvurdering ut fra det som skjedde i går. Det har medført at kroppen har fått mye juling som gjorde at vi ser at det ikke var mulig å gjøre et hederlig forsøk på en B-finale, sa sportskoordinator i roleiren, Daniel Lilltveit Berge, til NTB.

Duoen svarte nei til pressen på om de var skadet etter løpet. Nå tyder ting på at det ikke var tilfellet.

– Det er noe som kan dukke opp i etterkant når man roer seg ned. Tiden var ikke til rådighet, sa Berge til nyhetsbyrået.

Strandli fikk etter litt tid i vannet hjelp opp fra vannet og opp i en redningsbåt. Kristoffer Brun rodde den norske båten ensom over mål, seks minutter bak de tyske vinnerne.

I den norske leiren var de usikre på om de fikk ro B-finalen, men de står på listene til OL-arrangørene. Men der stilte de altså ikke til start.

Sportskoordinator Berg sier det har vært et utfordrende døgn for gutta i den norske dobbeltsculleren.

– De har knapt sovet. Det har vært et veldig tøft døgn, sa han til NTB.

Legger opp

Strandli legger opp etter OL, og semifinalen ble dermed duoens siste løpe.

– Jeg skal ikke ro en meter igjen etter dette, sa Strandli til norsk presse etter løpet onsdag.

Han synes det var veldig tungt å avslutte med velt i OL-semifinalen.

– Det er absolutt ikke sånn jeg trodde det skulle ende. Det har vært en ære å få ro sammen med Kristoffer. Vi hadde fortjent bedre. Toppidretten er brutal, så det går opp og ned. Vi har hatt mange oppturer, men ikke i dag. Vi må prøve å ta det som menn, fortalte en skuffet Strandli til TV 2.