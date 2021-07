Tror flomsøppel fra Tyskland havner på Frøya

Tyskland og Belgia har vært hardt rammet av dødelige flommer i sommer. Dette fører med seg store ødeleggelser, og med det også mye søppel. Møbler, leker, bildeler og bygningsmasse raste ut og fløyt ut i havet med flomvannet.

Men hvor havner dette søppelet?

Mye tyder på at det kommer til å havne i havgapet i Frøya kommune i Trøndelag. Her forbereder de seg nå på en enorm ryddejobb.

Odd Arne Arnesen, daglig leder ved Mausund Feltstasjon på Frøya, sier det er en naturlig forklaring på hvorfor stasjonen kan forvente seg store mengder søppel fra flommen i Tyskland.

– Golfstrømmen slår østover rett utenfor her og treffer oss ganske hardt. Det legger seg som et filter for store deler av kysten. Derfor går mye av avfallet gjennom øyene her og nordover, forteller Andersen til TV 2.

SJEF: Odd Arne Andersen er daglig leder ved Mausund Feltstasjon Foto: TV 2

De har også gjort ekstra tester før flommen i Tyskland som viser at det er stor sannsynlighet for at det blir mye jobb for Mausund Feltstasjon fremover.

– Vi samarbeider med et universitet i Tyskland, og rett før flommen gjorde de noen simuleringer med GPS-er som ble kastet i sjøen i Tyskebukta. Havstrømmene gjorde at de havnet her med kort avstand mellom hver. Tre av dem hadde bare noen få hundre meters avstand mellom demtyske. Det gjør at vi nå forventer at veldig mye av søppelet fra flommen i Tyskland havner her. Det blir spennende å følge med på fremover, forteller han entusiastisk til TV 2 onsdag.





Erna Solberg var innom stasjonen onsdag, i sammenheng med sin valgkampstart i Trøndelag denne uken.

Godt forberedt

Arnesen sier de er forberedt på den jobben som kommer til å møte dem om 90 til 150 dager. Det er anslaget for når søppelet kommer til å dukke opp langs norskekysten.

ØDELEGGELSER: Flommen som herjet i Mellom-Europa skapte store ødeleggelser. Foto: Sascha Schuermann /AFP

– Vi tar det som det er. Vi kommer til å få tak i det når det kommer. Dette skal vi fikse, sier han optimistisk.

Hittil i år har stasjonen plukket 1000 kubikk med søppel fra Europa. 70 prosent av avfallet som kommer til stasjonen kommer derfra. Avfallet blir til noe veldig fornuftig.

– Vi har en avtale med kystvakta, så de er her med jevne mellomrom og tar det med seg til Trondheim, og der går det i forbrenningsovn og blir til energi.

– Elsker søpla

På Frøya er de veldig glad for at de kan gjøre en forskjell for naturen.

– Vi elsker søpla vi. Vi var mer forskrekka over det i starten. Da syns jeg det var fælt, men nå jubler vi når vi finner fjære med mye søppel. Da vet vi at vi kommer til å få bragt veldig mye på land og det blir veldig rent etter oss. Det er litt av drivkraften for oss er å leite etter mye søppel, avslutter Arnesen til TV 2.