Pereira med klassemål da United tok imot Brentford

Manchester United – Brentford 2-2

Uten sine største profiler som fortsatt er på ferie etter landslagsoppdrag i sommer, fikk flere unggutter vise seg frem for Ole Gunnar Solskjær da Manchester United tok imot et Brentford-lag uten Kristoffer Ajer på banen.

Drøyt to uker før Premier League-oppstarten fikk de fremmøtte tilskuerne servert flere herlige nettsusere da «De røde djevlene» spilte uavgjort mot Brentford.

Elanga i storform sørget for pangstart

Svenske Anthony Elanga startet scoringsballet da han på nydelig vis banket til på volley og satte ballen i mål etter drøyt tolv minutter.

– Han har så mye kvalitet, Anthony Elanga. Dette kan fort bety at det kan bli litt spilletid på han denne sesongen, sa kommentator Peder Mørtvedt etter ungguttens andre mål på to kamper.

Nyopprykkede Brentford viste derimot at de slettes ikke vil bli en kasteball i Premier League da Shandon Baptiste på vakkert vis sørget for «The bees» sin redusering foran Old Trafford-publikummet.

– For en avslutning det er! Det er et kremmerhus av de villeste dimensjoner, utbrøt Mørtvedt

Pereira med drømmemål

Brasilianske Andreas Pereira har mottatt mye kritikk etter varierende spill de siste sesongene, men fikk virkelig vist seg frrem da han på vakkert vis sendte de rødkledde tilbake i ledelsen.

– For en suser! Den der er en helt vill scoring av Andreas Pereira! Og for noen mål vi får her i denne kampen. Jeg var rimelig sikker på at Shandon Baptiste ikke ville få konkurranse om kveldens vakreste mål, men de 30.000 fremmøtte får servert noen ordentlige drusere, lød det fra Mørtvedt.

I det 78. minuttet, rett etter å ha entret banen, skrudde Halil Dervisoglu inn dagens andre utligning for Brentford og sørget dermed for 2-2 mot fjorårets serietoer i Premier League.