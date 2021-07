Komiker Shabana Rehman mener at NRKs avpublisering av flere episoder av «Helt Ramm i Tokyo» er en «kortsiktig løsning som passer best i bakvendtland».

NRK fjernet nylig flere episoder av programmet «Helt Ramm i Tokyo», etter å ha fått tilbakemeldinger om at Nicolay Ramms fremstilling av en japansk gameshow-vert oppleves som støtende.

Komiker og medlem i Ytringsfrihetskommisjonen Shabana Rehman mener at fjerningen er et feilgrep.

– All humor kan oppleves som sårende for noen. Det kan være god eller dårlig humor, hele poenget med å lage fri satire er å slippe kreativiteten løs og la publikum bedømme. Å enten pre-sensurere eller post-sensurere er et overgrep mot den frie humoren.

Komikeren sier videre at NRK vil få en «helvetes jobb med å avpublisere fremover, om de tillater seg å løse enkelte publikumsreaksjoner på denne hodeløse måten».

– Hva burde NRK gjort i denne saken?

– De kunne ha kjørt debatt slik at man fikk frem hvorfor noen blir støtt, og belyst enda mer hva Nicolay Ramm gjorde med humoren sin. Det ville ha vært en interessant humordebatt, og ikke som nå, en kortsiktig løsning som passer best i bakvendtland.

Debatt

Rehman er ikke alene om å reagere på fjerningen.

Subjekt-redaktør Danby Choi mener at NRK fremstår som «pinglete» når de fjerner episodene.

– Man må stå i det når man først har startet en debatt. Nå står jeg her på prinsipielt grunnlag, fordi jeg mener at humoren skal ha høy takhøyde. Men det er også problematisk at jeg står og prater om et humorprogram jeg ikke har sett, fordi dermed kan vi heller ikke lære av det, sier han til TV 2.

TAKHØYDE: Danby Choi skulle ønske at NRK valgte å stå i debatten. Foto: Nico Sollie/TV 2

Også NRK-programleder Fredrik Solvang og samfunnsdebattant Mads Hansen kritiserer avgjørelsen på sine Instagram-profiler.

Rehman mener at det er en «blindvei» å avpublisere.

– Hva hvis noen ønsker å kommentere, lage satire på satiren, eller svare tilbake med mer humor? Dette er en vei som fører til sensur og overvåkingssamfunn hvor det ikke er prinsipiell tenkning og toleranse men de krenkedes diktatur som vil råde, sier komikeren.

– Ingen vil ha godt av en slik utvikling. Man skal være forsiktig med hva slags samfunn man ønsker seg her, for vi kan ende opp med å faktisk få det, fortsetter hun.

Få reaksjoner

Kringkastingsrådets rådssekretær Erik Skarrud opplyser til Kampanje at de har mottatt to klager om innholdet i NRK-programmet.

Han sier imidlertid også at det har kommet inn fire klager på selve beslutningen om å fjerne episodene.

NRK skrev selv at det ikke hadde vært mange negative tilbakemeldinger på episodene, men at noen av tilbakemeldingene var «såpass sterke» at de likevel valgte å avpublisere.

– Hvor går grensen for hva man kan lage humor og humoristiske etterligninger av?

– Hvem som helst kan ikke tulle med hva som helst, det viser historien, men derifra til å sensurere enten forkant eller etterkant er en grense jeg ikke støtter, svarer Rehman.

– Hva tenker du om ytringsfriheten i denne saken?

– Den er knust, svarer komikeren.