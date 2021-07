Kraftig økning i importsmitte – dette er verstinglandet

Nordmenns reiselyst fortsetter å øke. Forrige uke var det over 106 000 personer som registrerte seg for innreise til Norge.

Andelen reisende som etter testing viser seg å være smittet med koronaviruset holder seg stabilt lavt på 0,25 prosent, ifølge ukesrapporten fra FHI som ble publisert onsdag ettermiddag.

Men i absolutte tall øker importsmitten kraftig.

145 personer som ble testet på grensen var i forrige uke smittet. Det er tre ganger så mange som to uker før.

– Dette er noe som fortsatt bekymrer oss og som gjør at vi fortsatt har strenge regler for hvem som kan komme til Norge. Dette gjelder ikke minst det at man må teste og registrere seg og gå i karantene hvis man kommer fra land der dette kreves, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til TV 2.

Spania er verstingen

Beregninger TV 2 har gjort viser at antallet utenlandsfly med smittede om bord stiger kraftig. Fra 33 maskiner de første 14 dagene i juli, til 103 så langt i måneden.

Og det er nordmenns ferieland nummer én som eksporterer mest smitte til Norge akkurat nå, med nesten 25 prosent av alle tilfellene som kommer med fly.

Dette bekreftes av FHIs tall. Spania sto forrige uke for 24 smittetilfeller som ble fanget opp ved ankomst til Norge. Sverige var nummer to, med 16 tilfeller.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er likevel ikke veldig bekymret over situasjonen.

– Per i dag opplever vi ikke et stort smittetrykk fra utlandet, men det er klart at det blir økende etter hvert som flere reiser, også fra røde og mørkerøde land.

Helsetoppene holdt pressekonferanse onsdag ettermiddag. Foto: Torstein Bøe / NTB

På topp i Europa

Spania er akkurat nå inne i sin femte smittebølge og er blodrødt på FHIs europakart. Landet registrerte mandag over 60 000 nye smittede og har nesten 700 smittede per 100 000.

Guldvog er derfor ikke veldig overrasket over at Spania står for mesteparten av smitten som kommer til Norge.

– Det er mange nordmenn med tilknytning til Spania og det gjør at volumet av reisende fra Spania blir spesielt høyt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

– Men dette er naturligvis noe vi er opptatt av og følger nøye med på.

– Vi skal være forsiktige

På Oslo Lufthavn Gardermoen møter TV 2 søstrene Inger Lunde Dalen og Kristine Sanchez, som onsdag ettermiddag ventet på å sjekke inn til Alicante.

Søstrene Inger Lunde Dalen og Kristine Sanchez. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Selv om smitten i Spania nå er nesten 15 ganger mer utbredt enn i Norge, er ikke de spesielt bekymret for å reise dit.

– Jeg er fullvaksinert og vi skal bo i en egen leilighet. Der er det nesten ingen andre mennesker, sier Sanchez.

Søstrene er likevel forberedt på at ferien ikke blir helt som normal. Valencia-provinsen har innført nattlig portforbud for å få bukt med smitten, og munnbind er fortsatt påbudt innendørs på offentlige steder.

– Så vi skal holde oss hjemme og være veldig forsiktige, sier Sanchez til TV 2.