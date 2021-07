Kritiserte NRK-program: – Aldri opplevd mer rasisme

NRK får sterk kritikk både for å ha publisert, men også for å ha avpublisert flere episoder av humorprogrammet «Helt Ramm i Tokyo». I tre av episodene kler NRK-profil Nicolay Ramm seg ut som en japansk gameshow-vert som snakker engelsk med asiatisk aksent.

Tirsdag valgte NRK å avpublisere de tre episodene.

Influenser Jenny Huse var en av dem som reagerte på Ramm-innslagene. Hun forteller til TV 2 at hun fikk tilsendt videoer av flere følgere som var kritiske til innholdet. Etter å ha sett på det, la hun ut et innlegg om sin kritiske mening.

I etterkant av medieomtalen forteller influenseren at hun har mottatt både trusler og hatmeldinger.

– Jeg har fått ganske mange stygge meldinger. Da jeg postet det i egen følgerbase, så var det veldig gode og hyggelige kommentarer. Men da andre begynte å poste om det, så opplevde jeg mer rasisme enn jeg noen gang har opplevd, og mer trusler enn noen gang, forteller Huse.

«Drep deg selv»

Hun har fått kommentarer som «drep deg selv» og «ching chong».

– Det er flere hundre kommentarer på et av bildene mine. Og mange anklager meg for å ha sagt ting jeg aldri har sagt, de bærer preg av å ikke ha lest artiklene hvor jeg forklarer hvorfor jeg reagerte.

– Blir du skremt av alle de stygge kommentarene?

– Ja, det går veldig hardt inn på meg når noen skriver at jeg skal drepe meg selv. Dette har gjort at jeg har grått noen tårer. Men samtidig er jeg redd for at folk skal si at jeg tar offerrollen, men jeg vil at folk skal vite at det kan såre.

Huse sier hun ikke akkurat er fristet til å delta i samfunnsdebatten igjen.

– Jeg har jo ikke lyst til å gå inn i den kampen igjen. Det er veldig tøft å stå i. Det er mye stygt.

Influenseren, som uttalte til VG at hun ønsket at programmet skulle fjernes, ble overrasket over at det faktisk ble det.

– Jeg trodde ikke det skulle skje. Og i tillegg til at det ble fjernet, så har jo jeg fått det meste av skylden for det. Det eneste jeg har gjort er å dele meningene mine.

– Gjør det verre

Hun understreker at intensjonen hennes aldri var å få NRK-programmet fjernet.

– Hva er det du reagerer på i episodene?

– Det går helt greit å lage japansk gameshow, men å ha på parykk og bare prøve å se skikkelig asiatisk ut og snakke sånn, da blir jeg skikkelig ukomfortabel.

Hun mener denne type humor gjør det verre for folk med asiatisk bakgrunn.

Jenny Huse mener humoren i «Helt Ramm» gjør det vanskeligere for folk med asiatisk bakgrunn. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Ved å karikere og lage den japanske rollen, så stereotypiserer man det som folk ser på som en «typisk asian», noe som allerede er en tanke i hodene våre. Det er jo bevist gjennom hvordan jeg har opplevd rasisme, systematisk rasisme. Alle disse små kommentarene gjennom barndommen, de kommer fra et sted. Og disse holdningene kommer enten fra hjemmet eller fra TV, så dette påvirkes fra flere steder.

Huse mener ikke at innholdet i episodene er rasistisk, og at intensjonen bak ikke var ond.

– Hva er galt med det, da?

– At folk føler seg krenket, og at det stereotypiserer et bilde som allerede er skapt av en asiatisk person.

Var enige med noen av klagene

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, begrunner avgjørelsen om å avpublisere slik:

– Vi fikk en del reaksjoner etter at sketsjene var publisert. Vi hadde jo sett jo på innholdet i en del av dem, men satt oss ned og gjorde det en gang til. Og konkluderte med at der var det noen vurderinger vi ikke hadde gjort godt nok og noen sider vi ikke hadde tenkt godt nok gjennom. Og da fant vi det riktig å avpublisere det fordi dette ikke var sketsjer som var ment til å såre noen.

Ifølge Kalbakk var det ikke snakk om veldig mange klager.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier NRK tok en ny vurdering etter klagene. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Det er ikke spesielt mange klager og det er ikke det at vi har fått klager som har gjort utslag for vår vurdering. I NRK kommer det klager på humorinnslag og annet nesten hver eneste dag, men vi var enige med en del av det klagerne beskrev. Så derfor kom vi til en ny konkusjon.

– Hvilken del av kritikken var dere enige i?

– Jeg mener og vi mener fortsatt at man må kunne tulle med et fenomen som asiatiske gameshow, som er en ganske crazy ting og som er et takknemlig parodiobjekt, men så tipper det over en grense hvor ting blir litt feil når det også parodieres og karikeres asiatisk utseende og asiatisk aksent.